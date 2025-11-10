自由電子報
娛樂 最新消息

郭書瑤成春風師妹 首公開演唱就到小琉球

郭書瑤於小琉球開唱，和歌迷玩自拍。（屏縣府提供）郭書瑤於小琉球開唱，和歌迷玩自拍。（屏縣府提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕藝人「瑤瑤」郭書瑤11月7日才爆乳亮相宣布加盟「混血兒娛樂」，成為好友春風的小師妹，未來也要回到歌手身份，而她在隔天也就是11月8日就立刻於離島小琉球登島開唱，她在提早登島綵排時，也被歌迷發現行蹤，也大方和粉絲自拍合照，相當親民。

郭書瑤登島就被熱情粉絲求自拍合照。（民眾提供）郭書瑤登島就被熱情粉絲求自拍合照。（民眾提供）

「瑤瑤」郭書瑤加盟「混血兒娛樂」的記者會上，宣布將回到歌手身份，接下來也將發行新歌《易碎品》，話才說完，她隔天就到小琉球開唱，原來是屏東縣政府舉辦的「小島野台」演唱會邀請，她和金曲歌王蕭煌奇、李浩瑋、琳誼，以及郭婷筠、郭家瑋等藝人輪番登台開唱。

她在當天中午過後搭乘藍白航運抵達小琉球，也是她首度到小琉球開唱，在下船時被消息靈通的粉絲得知她即將到港，不少人圍在港邊拍照，只見郭書瑤身穿無袖白色上衣及藍色牛仔褲，輕鬆休閒模樣與登島遊客無異。

郭書瑤登島引來粉絲熱情追星。（民眾提供）郭書瑤登島引來粉絲熱情追星。（民眾提供）

郭書瑤登島引來粉絲熱情追星。（民眾提供）郭書瑤登島引來粉絲熱情追星。（民眾提供）

熱情粉絲此時立刻上前詢問是否可合照，她也親民的答應。由於是她宣布回到歌手身份的首個公開演出，是格外受到歌迷的關注，當天她來到悠閒氛圍的小琉球，不只是待在台上歌唱，也走下台和歌迷玩自拍，是令粉絲相當驚喜。

