娛樂 最新消息

揭弊女神馬郁雯進軍政壇 努力爭取選民支持

馬郁雯勤跑基層和婆婆媽媽聊天。（翻攝自馬郁雯臉書）馬郁雯勤跑基層和婆婆媽媽聊天。（翻攝自馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕有「揭弊女神」封號的三立新聞台前主播馬郁雯，4日召開記者會宣布進軍政壇，爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華市議員，擔任記者主播期間，馬郁雯就有拼命三娘美名，現在她也展開行程跑透透，爭取選民支持。

馬郁雯9日到台北製糖文化園區，參加「艋舺甘蔗祭」發揮記者本能，她說：「很多人不知道，萬華其實是台北最早靠『糖』起家的地方；清代時，艋舺滿是蔗田，到了日治時期設立『台北製糖所』，成為北台灣的製糖重鎮。」

跑行程中，她受到很多人鼓勵。（翻攝自馬郁雯臉書）跑行程中，她受到很多人鼓勵。（翻攝自馬郁雯臉書）

接著馬郁雯細數今日走在的糖廍里、西園路，腳下的每一步，其實都踩在那段產業的歷史上，她說：「雖然製糖產業早已不在，但在台糖與台北市糖廍文化協會的努力下，萬華人用甘蔗祭把這段甜蜜的記憶延續下來，把糖廠文化留在糖廍里，也展現出社區創新的新風貌。」

趁著活動，馬郁雯親自向萬華的朋友報告：「投入明年市議員選舉，雖然起步晚，但我一定會全力以赴。」現場許多鄉親熱情打氣，讓馬郁雯感受到滿滿的支持與力量。

