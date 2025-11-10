蕭美琴歐洲議會演說大成功 中國跳腳怕什麼？

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，民進黨秘書長徐國勇表示，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵，全國民眾大家都很高興，至於中國什麼都不開心，「那只有讓它繼續不高興下去。」

蕭美琴應邀出席IPAC峰會7日演說，創下台灣政府高層在外國議會演說首例，她以「台灣是世界動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，強調台灣是在世界動盪變局中可信賴的夥伴，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中不可或缺的一部分。對此，中方強烈憤慨、堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。

今（10）日上午，律師林智群在臉書發文談及此事，他說，蕭美琴到歐洲議會演講，很多人很奇怪，還在不高興或唱衰，好像台灣發生什麼好事情，他們都不開心，他們的情緒是跟中國政府同步，不是跟我們同步。

林智群表示，外交是很精密的事情，「我們的人（哪個人？官員還是民間代表？什麼層級的官員）去什麼地方？見到什麼人？談什麼議題？在事前都是雙方談好的，我方沙盤推演很多細節的，沒那麼簡單。」

林智群接著分析，外交就是陣地戰，一步一步推進的，「你今天推進到可以進歐洲議會（非歐洲議會正式議程），過幾年也許就可以在正式議程會議演講了，中國政府就是怕這個，才會一直抗議。」

