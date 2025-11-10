王子二度道歉沒用！范姜彥豐苦熬婚變暴瘦

范姜彥豐（左）大動作指控王子（中）、粿粿有不正常關係，引發軒然大波，事情越演越烈一發不可收拾。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「王子」邱勝翊遭范姜彥豐指控介入粿粿的3年婚姻後，近日二度發聲認錯坦言「確實超過朋友間界線」、「錯就是錯，沒有任何藉口」，再度掀起輿論熱議，范姜8日深夜11點半被目擊消瘦獨自用餐，讓人看了非常不捨。

《CTWANT》報導，當天范姜彥豐獨自在台北市信義區某餐廳用餐，目擊民眾表示從身型上看來，他的確十分消瘦，坐在位子上一人靜靜地吃飯，對於旁邊有人打量，范姜也不太在意，快速用餐完畢後付錢準備離開。

當場，目擊民眾表達希望能和范姜彥豐合照，雖然已經快要凌晨12點，他完全沒拒絕，親切貼心地與粉絲比YA拍照，合照民眾開心對他說：「你本人真的很帥。」當場讓范姜露出難得笑容。

粿粿爆出婚內出軌，王子因醜聞重挫演藝事業全面停工，4日他二度發聲向范姜彥豐與粿粿道歉，文中提及會跟粿粿一起面對、積極解決，卻讓外界大傻眼怒轟「這聲明說得好像已經娶粿粿一樣」，更有人不爽嗆王子：「一起面對的意思，是要公開交往了嗎？」







