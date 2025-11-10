自由電子報
娛樂 最新消息

李雪告別Labubu！投資「吉伊卡哇」失心瘋：不買名牌只買娃

李雪抱著兩大盒吉伊卡哇拍照，不過其實她帶了一大袋收藏來，根本拍不完。（記者王文麟攝）李雪抱著兩大盒吉伊卡哇拍照，不過其實她帶了一大袋收藏來，根本拍不完。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕日本人氣動漫《吉伊卡哇》這兩年席捲台灣，讓「娃包」文化更加盛行，人手都要一隻吉伊卡哇。李雪就是其中一位「吉友」，受訪這天她幾乎把所有的「家當」都帶來，自嘲身為女明星的她不買名牌，反而把錢都砸在吉伊卡哇上了。

11月8日才慶祝30歲生日的李雪，是近年備受矚目的新生代女星，在台劇《影后》、電影《搜查瑠公圳》、《大濛》中都能看到她的身影。得知李雪有不少吉伊卡哇的收藏，記者立刻向她提出訪問邀請，可沒想到專訪這天，她竟然直接帶來一大袋、兩大盒的吉伊卡哇來，大約有30隻不同大小、角色的娃娃，包括螢光棒應援款、沖繩限定獅薩、晚禮服假面款等等，還有各種貼紙、周邊，不說還以為她是吉伊卡哇代購商。

李雪拿著吉伊卡哇，露出一臉「怎麼這麼可愛」的表情。（記者王文麟攝）李雪拿著吉伊卡哇，露出一臉「怎麼這麼可愛」的表情。（記者王文麟攝）

記者也帶了自己的吉伊卡哇與李雪分享，加上原本就喜歡吉伊卡哇的經紀人，4個女生讓現場瞬間成為小型的吉友會。（記者王文麟攝）記者也帶了自己的吉伊卡哇與李雪分享，加上原本就喜歡吉伊卡哇的經紀人，4個女生讓現場瞬間成為小型的吉友會。（記者王文麟攝）

聊起吉伊卡哇，李雪眼睛一亮，透露喜歡上吉伊卡哇的契機是經紀人，經紀人先「入坑」之後，貼心的李雪在路上看到吉伊卡哇就想買來送她，不知不覺發現吉伊卡哇有點卡哇依，「後來變得我自己也買，我身邊朋友都喜歡，我們就變成『吉友會』，見面的時候就會討論今天帶著哪一隻。」

李雪開心向記者分享，訪問過程中「可愛」聲不斷。（記者王文麟攝）李雪開心向記者分享，訪問過程中「可愛」聲不斷。（記者王文麟攝）

◆從Labubu轉粉吉伊卡哇 海獺師傅成最愛

其實李雪本來是「Labubu派」，後來發現Labubu只是顏色不一樣，不像吉伊卡哇有各種角色、造型，「我發現吉伊卡哇全部都不一樣！就開始失心瘋，開始去查、看漫畫，發現太可愛了，兔兔（烏薩奇）很跩、不會care別人怎麼想，覺得我應該要向烏薩奇看齊。」

李雪的吉伊卡哇「初戀」是「兔兔」，但後來喜歡上「海獺師傅」，「師傅很照顧人，很照顧小八，帶他們去吃牛排，師傅又有個很可愛的地方是，吃甜點的時候會變了一個人，天啊！我哪天變了前輩，我也要照顧後輩，變成善意的循環。」她形容，自己與經紀人的相處也是，互送禮物、分享彼此喜歡的東西，有這樣舒服的關係，工作才會快樂。

李雪的每一隻吉伊卡哇都有故事。（記者王文麟攝）李雪的每一隻吉伊卡哇都有故事。（記者王文麟攝）

◆入坑一年 吉伊卡哇成工作動力

李雪「入坑」吉伊卡哇大約一年左右，透露今年終於賺了點錢、工作穩定了不少，會買吉伊卡哇來犒賞自己，且在台灣買不夠，後來也在日本大買特買，「我們要加油！有機會去日本工作要大血拼，扛一整箱吉伊卡哇回來！」

吉伊卡哇意外成為李雪工作上的動力，她的老闆也十分疼愛員工，去日本旅遊還送了當地限定款的吉伊卡哇送，超級暖心，讓李雪更認真上班了。

另一半雖然對吉伊卡哇沒有研究，不過不時地也會買吉伊卡哇送給她，李雪笑說：「但她會買錯，買到小八貓，她可能想說給我個驚喜，因為記得我喜歡的是藍色。」儘管如此，收到禮物的李雪仍開心不已。

專訪這一天，她還帶來了貼紙冊，裡面有許許多多吉伊卡哇的貼紙，且是經過用心拼貼而成，這是李雪在工作之餘紓壓的方法，「一整天很累，有時候做的時候會變得很平靜。」

◆神奇寶貝陪伴長大 買房不如買快樂

蒐集這些動漫、卡通人物的周邊商品是李雪從小的興趣，她分享自己喜歡彩紅小馬、三麗鷗的庫洛米等等，更加碼帶來了一整本的「寶可夢卡」，大概500張左右，裡面的葉伊布網路上喊到2000元，她分享：「我是從小就喜歡，我哥有超多小小的公仔，還有鬥片，那時候叫神奇寶貝，買了很多神奇寶貝的玩偶、公仔，以前都會蒐集，現在變成卡片，我還有寶可夢圖鑑，我也有買遊戲片。」

她笑說，家人根本不知道她蒐藏了這麼多東西，「他們知道的話，一定又要被罵，『啊妳那個錢不如拿去捐給別人，妳不要這樣亂花錢，妳要買房子啊』，我有買啊，這個是（娃娃）的房子。」有趣的是，在訪問結束之後，李雪立刻衝到隔壁的吉伊卡哇專賣店購物，實在相當可愛。

李雪根本是非典型女明星，笑說自己不買名牌，把錢都拿來買娃了。（記者王文麟攝）李雪根本是非典型女明星，笑說自己不買名牌，把錢都拿來買娃了。（記者王文麟攝）

