《終極戰士：殺戮星球》挾超好評登頂北美票房冠軍！4000萬美金遠超預期

〔記者許世穎／綜合報導〕影史科幻動作經典「終極戰士」全新驚悚新篇章《終極戰士：殺戮星球》挾著超好評價，上週末（11月7至9日）在北美開出超乎預期的4000萬美金（約台幣12.39億元），成為該系列歷來最佳開片表現（未經通膨調整），寫下系列票房新高。

該片原預估開片在2500至3000萬美金（約台幣7.74至9.29億元）之間，卻因口碑與評價亮眼而大幅超越。觀眾在CinemaScore給予A-等級好評，PG-13（接近台灣的輔導級）的分級也讓觀影族群更廣（過往多數《終極戰士》為R級）。IMAX、Dolby Cinema與3D等高價票種更貢獻了高達59%的票房比例。

《終極戰士：殺戮星球》的海外市場也開出紅盤，進帳4000萬美金（約台幣12.39億元），全球票房達8000萬美金（約台幣24.78億元），對於成本1億500萬美金（約台幣32.52億元）的大片而言是相當有力的起步。

導演丹崔克坦伯格先前執導備受好評的《終極戰士：獸獵者》以及動畫《終極戰士：時空獵襲者》，此次再度回歸操刀《終極戰士：殺戮星球》，獲讚是「自1987年原作以來最有趣、最強的一部《終極戰士》電影」。電影全台上映中。

