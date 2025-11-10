自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《終極戰士：殺戮星球》挾超好評登頂北美票房冠軍！4000萬美金遠超預期

《終極戰士：殺戮星球》登上北美票房冠軍，寫下系列開片新高。（二十世紀影業提供）《終極戰士：殺戮星球》登上北美票房冠軍，寫下系列開片新高。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕影史科幻動作經典「終極戰士」全新驚悚新篇章《終極戰士：殺戮星球》挾著超好評價，上週末（11月7至9日）在北美開出超乎預期的4000萬美金（約台幣12.39億元），成為該系列歷來最佳開片表現（未經通膨調整），寫下系列票房新高。

該片原預估開片在2500至3000萬美金（約台幣7.74至9.29億元）之間，卻因口碑與評價亮眼而大幅超越。觀眾在CinemaScore給予A-等級好評，PG-13（接近台灣的輔導級）的分級也讓觀影族群更廣（過往多數《終極戰士》為R級）。IMAX、Dolby Cinema與3D等高價票種更貢獻了高達59%的票房比例。

《終極戰士：殺戮星球》的海外市場也開出紅盤，進帳4000萬美金（約台幣12.39億元），全球票房達8000萬美金（約台幣24.78億元），對於成本1億500萬美金（約台幣32.52億元）的大片而言是相當有力的起步。

導演丹崔克坦伯格先前執導備受好評的《終極戰士：獸獵者》以及動畫《終極戰士：時空獵襲者》，此次再度回歸操刀《終極戰士：殺戮星球》，獲讚是「自1987年原作以來最有趣、最強的一部《終極戰士》電影」。電影全台上映中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中