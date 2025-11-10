42歲影帝拍戲手痛到抬不起 宣布「暫停接戲」停工原因曝光

雷佳音主演《長安的荔枝》。（LiTV、雷佳音工作室提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕42歲中國演員雷佳音2022年以時代劇《人世間》獲得金鷹獎、白玉蘭獎、飛天獎「戲王大滿貫」，去年又以張藝謀執導的電影《第二十條》奪下金雞影帝，有「有雷佳音就是佳作」盛譽。他與岳雲鵬、郭濤、竇驍、朱亞文、張天愛主演的古裝劇《長安的荔枝》收視亮眼，近日被問到私下有沒有像楊貴妃般的「惡魔食物」。雷佳音笑說自己最愛烤肉、麵食，「我喜歡接地氣的料理，愛逛市場小攤感受人情味」，有次甚至為一間餐廳特別開車幾小時去朝聖。

雷佳音主演的《長安的荔枝》以楊貴妃最愛的荔枝為故事主軸。（LiTV、雷佳音工作室提供）

雷佳音在《長安的荔枝》有精彩演出。（LiTV、雷佳音工作室提供）

雷佳音演過三部馬伯庸作品，包括《長安十二時辰》、《長安的荔枝》、《古董局中局》，他坦言最難的是《長安十二時辰》，「拍了八個月，幾乎每天都是打戲，胳膊一直在痛，直到殺青那天動作組在戲服上寫了我的名字，那瞬間覺得辛苦值得」，被問及接演《長安的荔枝》原因，他透露馬伯庸每本新書都會寄給他，「所以邀約一來我就很自然地答應」。

雷佳音戲裡的角色千變萬化。（LiTV、雷佳音工作室提供）

談及《長安的荔枝》的角色「李善德」，雷佳音說：「他多次想放棄，但每次瀕臨絕境都會出現一線生機。作為父親，他得活著保護女兒；在那個時代，普通人根本沒有選擇，只能先活下去。成功不一定是功成名就，而是在複雜世道裡守住良知」。

雷佳音演技受肯定。（LiTV、雷佳音工作室提供）

雷佳音工作邀約不斷。（LiTV、雷佳音工作室提供）

劇中的演員多半是老搭檔，雷佳音說與《長安十二時辰》合作過的芳生、呂梁老師、岳雲鵬等人都很熟，「溝通成本低，對戲更放鬆也更有默契」，除了戲劇，雷佳音還有《刺殺小說家》、《古董局中局》、《交換人生》等電影作品。問及他接戲標準，他說自己很隨性，「沒有刻意挑反差大角色，只要某個點打動我，就會接」，他透露完成目前拍攝與宣傳後想先休息一陣，「放鬆一下，再重新出發」。

