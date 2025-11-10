自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

赤西仁世紀合體龜梨和也！KAT-TUN粉絲等了15年：我的青春啊

KAT-TUN前成員赤西仁（右二）與中丸雄一（左起）、上田龍也、龜梨和也世紀合體。（翻攝自IG）KAT-TUN前成員赤西仁（右二）與中丸雄一（左起）、上田龍也、龜梨和也世紀合體。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本團體KAT-TUN雖然在3月31日已經解散，不過前天（8日）在千葉舉行「Break the KAT-TUN」演唱會，限定復活一天。除了表演備受矚目，前隊友赤西仁竟然坐在觀眾席，還與3人同框合影，讓粉絲都超激動，紛紛表示，「活久見啊」、「你們是我的青春」。

赤西仁曬出看KAT-TUN演唱會的照片。（翻攝自IG）赤西仁曬出看KAT-TUN演唱會的照片。（翻攝自IG）

KAT-TUN在2001年成軍，2006年3月正式出道，出道就以《Real Face》爆紅，只是團體命運多舛，赤西仁、田中聖及田口淳之介接連退團，後期以龜梨和也、中丸雄一、上田龍也3人體制活動。他們前天再度以KAT-TUN身分開唱，重頭戲絕對是出道神曲《Real Face》，隨著成員陸續退出，《Real Face》最後改成3人版本，沒想到昨天播放的竟然是6人版，赤西仁、田中聖、田口淳之介的歌聲暌違多年再次出現，舞台上的燈光甚至是6人代表色，讓台下粉絲哭成淚海。

中丸雄一曬出赤西仁來探班的照片。（翻攝自IG）中丸雄一曬出赤西仁來探班的照片。（翻攝自IG）

赤西仁曬出中丸雄一近距離的照片。（翻攝自IG）赤西仁曬出中丸雄一近距離的照片。（翻攝自IG）

更讓粉絲興奮的是，代表「紅色」的成員赤西仁正坐在台下觀賞KAT-TUN的最後演出，昨天（9日）他在IG曬出與3人的合照，雖然輕描淡寫說：「我忘記上傳這個了，度過了一段很棒的時間。」不過仍讓粉絲感動不已。有趣的是，他本人曬出多張中丸雄一的近距離照片，中丸雄一也曬出赤西仁來探班的照片，互動相當逗趣。

田口淳之介發文感謝KAT-TUN。（翻攝自X）田口淳之介發文感謝KAT-TUN。（翻攝自X）

在傑尼斯（星達拓）解體後，旗下藝人與以退團藝人也終於可以拉到檯面上，像是赤西仁已經與龜梨和也、中丸雄一、上田龍也互相追蹤社群。此次4人的同框照，更是赤西仁從2010年退團之後，首次與3人公開合影，至今已經15年，讓粉絲直呼不敢相信，「這該不會是夢吧！」另一團員田口淳之介則在X上發文，表示謝謝KAT-TUN，透露因為發高燒沒辦法看直播，還附上了一張哭臉。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中