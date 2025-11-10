赤西仁世紀合體龜梨和也！KAT-TUN粉絲等了15年：我的青春啊

KAT-TUN前成員赤西仁（右二）與中丸雄一（左起）、上田龍也、龜梨和也世紀合體。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本團體KAT-TUN雖然在3月31日已經解散，不過前天（8日）在千葉舉行「Break the KAT-TUN」演唱會，限定復活一天。除了表演備受矚目，前隊友赤西仁竟然坐在觀眾席，還與3人同框合影，讓粉絲都超激動，紛紛表示，「活久見啊」、「你們是我的青春」。

赤西仁曬出看KAT-TUN演唱會的照片。（翻攝自IG）

KAT-TUN在2001年成軍，2006年3月正式出道，出道就以《Real Face》爆紅，只是團體命運多舛，赤西仁、田中聖及田口淳之介接連退團，後期以龜梨和也、中丸雄一、上田龍也3人體制活動。他們前天再度以KAT-TUN身分開唱，重頭戲絕對是出道神曲《Real Face》，隨著成員陸續退出，《Real Face》最後改成3人版本，沒想到昨天播放的竟然是6人版，赤西仁、田中聖、田口淳之介的歌聲暌違多年再次出現，舞台上的燈光甚至是6人代表色，讓台下粉絲哭成淚海。

中丸雄一曬出赤西仁來探班的照片。（翻攝自IG）

赤西仁曬出中丸雄一近距離的照片。（翻攝自IG）

更讓粉絲興奮的是，代表「紅色」的成員赤西仁正坐在台下觀賞KAT-TUN的最後演出，昨天（9日）他在IG曬出與3人的合照，雖然輕描淡寫說：「我忘記上傳這個了，度過了一段很棒的時間。」不過仍讓粉絲感動不已。有趣的是，他本人曬出多張中丸雄一的近距離照片，中丸雄一也曬出赤西仁來探班的照片，互動相當逗趣。

田口淳之介發文感謝KAT-TUN。（翻攝自X）

在傑尼斯（星達拓）解體後，旗下藝人與以退團藝人也終於可以拉到檯面上，像是赤西仁已經與龜梨和也、中丸雄一、上田龍也互相追蹤社群。此次4人的同框照，更是赤西仁從2010年退團之後，首次與3人公開合影，至今已經15年，讓粉絲直呼不敢相信，「這該不會是夢吧！」另一團員田口淳之介則在X上發文，表示謝謝KAT-TUN，透露因為發高燒沒辦法看直播，還附上了一張哭臉。

