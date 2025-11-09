自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

這些KPOP歌曲好聽還能救命！BTS、TWICE歌曲入選

BTS《Spring Day》入選「救命歌曲」。（翻攝自X）BTS《Spring Day》入選「救命歌曲」。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你知道有些歌曲不只好聽，還有機會救命嗎？美國心臟協會（AHA）時不時會在社群上公布「救命歌曲」，因為這些歌曲節拍落在每分鐘100至120下之間，符合心肺復甦術（CPR）的理想節奏。最近AHA公布的新曲中，有許多KPOP的曲目，其中BTS、BTS Jin、TWICE新輯的數首歌都有入選。

TWICE新輯有數首歌入選。（翻攝自X）TWICE新輯有數首歌入選。（翻攝自X）

防彈少年團（BTS）2017推出的歌曲《Spring Day》以每分鐘拍數（BPM）107的節奏入選，此外還有BTS成員Jin今年5月推出112BPM的《Don't Say You Love Me》；TWICE新輯「TEN: The Story Goes On」中由MOMO演唱的《MOVE LIKE THAT》以及SANA演唱的《DECATFFEINATED》分別以118、120BPM入選。

美國心臟協會公布「救命歌曲」。（翻攝自IG）美國心臟協會公布「救命歌曲」。（翻攝自IG）

美國心臟協會公布「救命歌曲」。（翻攝自IG）美國心臟協會公布「救命歌曲」。（翻攝自IG）

美國心臟協會公布「救命歌曲」。（翻攝自IG）美國心臟協會公布「救命歌曲」。（翻攝自IG）

AHA鼓勵大眾，如果見到有人然倒下，應立即撥打急救電話，並隨著這些「救命歌曲」的節奏，在胸部中心用力快速按壓進行CPR，並等待急救人員支援。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中