這些KPOP歌曲好聽還能救命！BTS、TWICE歌曲入選

BTS《Spring Day》入選「救命歌曲」。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你知道有些歌曲不只好聽，還有機會救命嗎？美國心臟協會（AHA）時不時會在社群上公布「救命歌曲」，因為這些歌曲節拍落在每分鐘100至120下之間，符合心肺復甦術（CPR）的理想節奏。最近AHA公布的新曲中，有許多KPOP的曲目，其中BTS、BTS Jin、TWICE新輯的數首歌都有入選。

TWICE新輯有數首歌入選。（翻攝自X）

防彈少年團（BTS）2017推出的歌曲《Spring Day》以每分鐘拍數（BPM）107的節奏入選，此外還有BTS成員Jin今年5月推出112BPM的《Don't Say You Love Me》；TWICE新輯「TEN: The Story Goes On」中由MOMO演唱的《MOVE LIKE THAT》以及SANA演唱的《DECATFFEINATED》分別以118、120BPM入選。

請繼續往下閱讀...

美國心臟協會公布「救命歌曲」。（翻攝自IG）

美國心臟協會公布「救命歌曲」。（翻攝自IG）

美國心臟協會公布「救命歌曲」。（翻攝自IG）

AHA鼓勵大眾，如果見到有人然倒下，應立即撥打急救電話，並隨著這些「救命歌曲」的節奏，在胸部中心用力快速按壓進行CPR，並等待急救人員支援。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法