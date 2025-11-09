日本AV女優引退延期！結束6年愛情還慘遭詐騙

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本AV女優竹內有紀本來將在今年12月正式引退，沒想到她卻臨時反悔，宣布再延長一年，原因竟是被詐騙。

竹內有紀是深受歡迎的AV女優，X上有破10萬追蹤。（翻攝自X）

根據日媒《SPA!》報導，竹內有紀在2019年以AV女優的身分出道，今年1月宣布將在12月引退，原因是還有其他想做的事情，決定不再拍片了，沒想到她在今年4月遭遇詐騙，對方佯稱是警視廳的人，說竹內有紀的信用卡被犯罪集團利用，講得好像她也涉案一樣。起初竹內有紀半信半疑，不過對方把她的個資說得一清二楚，讓她因此深信不疑。

對方後來威脅她要到警察局說明或者到住家搜索，當竹內有紀詢問具體的罪名時，對方表示：「妳不配合，就不跟妳說，不然妳匯XXX萬元到金融廳的戶頭。」竹內有紀擔心事情鬧大，會害事務所或者相關廠商被牽連，因此乖乖匯了錢，還鬆了一口氣，只是後來去參加家族聚會，每個人都說「這絕對是詐騙」，她才趕快找警察處理。

由於身上積蓄全被騙光，導致竹內有紀原定的海外留學計畫被迫暫緩。為了彌補流失的錢財，宣布引退計畫延期一年，暫時繼續以AV女優的身分賺錢。

竹內有紀身材超好。（翻攝自X）

一波未平、一波又起，竹內有紀受訪到一半自爆1年半前與交往6年的男友分手，對方是從大學就開始交往一般上班族，也知道她是AV女優，只是年齡到了20歲後半，有些價值觀不是很合，例如明明就要結婚了，男友卻去考了重機駕照、買了重機，存款只剩下10萬日圓，且他認為結婚不過是一張紙而已。竹內有紀表示，自己也只是AV女優，收入不多，且兩人曾一起討論要挑戰什麼新事物，到後來都只剩下她在做，最後竹內有紀提出分手，雙方分道揚鑣。

