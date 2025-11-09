自由電子報
娛樂 歐美

「鷹眼」遭中國女導演指控私發不雅照 團隊律師回應

好萊塢男星「鷹眼」傑瑞米雷納。（法新社）好萊塢男星「鷹眼」傑瑞米雷納。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢男星「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）近日遭中國女導演周依指控性騷擾及家暴，更指傑瑞米雷納多次傳送不雅照，引發熱烈討論。對此，傑瑞米雷納雷納團隊律師發表聲明，全面否認所有控訴，指周依的說法「完全不真實，也不準確」。

中國女導演周依（左）指控傑瑞米雷納對她性騷擾及家暴。（翻攝自IG）中國女導演周依（左）指控傑瑞米雷納對她性騷擾及家暴。（翻攝自IG）

54隨的傑瑞米雷納因主演奧斯卡最佳電影《危機倒數》走紅，之後加入漫威電影宇宙飾演鷹眼，成為《復仇者聯盟》中重要的核心角色之一。中國女導演周依於6日公開爆料，指她與傑瑞米雷納曾合作紀錄片《Chronicles of Disney》及動畫片《Stardust Future》，之後兩人發展出曖昧關係，傑瑞米雷納今年6月主動聯繫她，表示自己長期單身，想與周依認真交往，之後便多次傳送「未經同意的不雅照」。

周依曬出傑瑞米雷納在她家的照片。（翻攝自IG）周依曬出傑瑞米雷納在她家的照片。（翻攝自IG）

周依在個人社群平台公開與傑瑞米雷納合照及相關影片，更刻意標註媒體與電影公司，質疑傑瑞米雷納似乎對亞裔女性情有獨鍾。周依認為在MeToo的時代裡，女性應該有安心發聲的權利，不該被噤聲。

傑瑞米雷納團隊對周依的指控強調「完全不準確且不真實」，並拒絕進一步回應。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

在 Instagram 查看這則貼文

YiZHOU周依®（@yizhouofficial）分享的貼文

