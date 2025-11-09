自由電子報
娛樂 最新消息

「末班車」上車囉！蕭煌奇首唱小琉球 「開小黃」地獄哽嚇爛駕駛

蕭煌奇昨天到東港碼頭準備搭船到小琉球。（民眾提供）蕭煌奇昨天到東港碼頭準備搭船到小琉球。（民眾提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府昨天在小琉球航空站舉辦首屆「小島野台」活動，其中演唱會就邀請蕭煌奇及郭書瑤等卡司登台，也是許多藝人於小琉球的首度公開演出，蕭煌奇除了在台上精湛演唱折服樂迷外，當晚回程還拿出他知名的開車哽，地獄自嘲嚇壞島上「末班小黃」的司機大哥。

蕭煌奇受「小島野台」邀請，首度於小琉球開唱。（屏縣府提供）蕭煌奇受「小島野台」邀請，首度於小琉球開唱。（屏縣府提供）

蕭煌奇除了主打歌「末班車」聞名外，他屢屢以自身失明卻要開車的「地獄哽」也是另類成名橋段，以往也曾有他在駕駛座回頭看向後座並邀請歌迷「快上車」，他還在今年5月po出他獲得「甲類遊覽車客運駕駛人登記證」的po文，引來網友留言「末班車？」、「開蕭煌車」？而每每在演唱會登台或受訪時，也屢屢用開車哽對歌迷開玩笑。

蕭煌奇昨天受邀到小琉球表演，精湛歌藝是讓樂迷如痴如狂，而下台後，他也不藏私的將地獄哽帶來首次表演的離島，由於島上僅有個位數小黃，昨天晚間他在碰到「末班小黃」駕駛後，竟禮貌的詢問「回民宿可以讓我開車嗎？」，是當場把駕駛嚇到發毛。

駕駛不忍心拒絕大明星的願望，但又十分擔心愛車真的變末班車，緊張向朋友求援「他失明欸，這樣不好吧？」，朋友這才告訴他這是蕭煌奇很常自嘲的玩笑，這也才解了駕駛的心頭大患。

蕭煌奇坐上駕駛座向大家打招呼。（民眾提供）蕭煌奇坐上駕駛座向大家打招呼。（民眾提供）

蕭煌奇果真再度坐上駕駛座，他也向大家打招呼，「我是蕭煌奇，我若來小琉球都是坐這台車，司機大哥對他們很好、很溫暖，歡迎大家來小琉球叫這台車」，隨後他話鋒一轉接著說，也可以叫他來駕駛，絕對沒問題。

