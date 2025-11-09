自由電子報
娛樂 最新消息

YTR「那對夫妻」愛女胸痛不適 險進加護病房

網紅「那對夫妻」Nico品筠（左）、Kim京燁。（翻攝自臉書）網紅「那對夫妻」Nico品筠（左）、Kim京燁。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「那對夫妻」Nico品筠、Kim京燁結婚多年，育有一子一女，今（9）發文提到女兒妮妮身體不適，到了深夜竟突發性喘不過氣，只能緊急到醫院檢查，險些住進加護病房，最新病況曝光。

「那對夫妻」在社群中還原過程，妮妮先是出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，先前已經到診所檢驗並非流感或新冠肺炎，故遵醫囑讓妮妮回家休息。沒想到半夜妮妮狀況突然惡化，她開始胸部疼痛，並喘不過氣，讓Nico非常擔心，趕緊帶著妮妮掛急診。

妮妮因感冒引起「縱膈腔氣腫」，建議住加護病房觀察，避免引起氣胸。（翻攝自臉書）妮妮因感冒引起「縱膈腔氣腫」，建議住加護病房觀察，避免引起氣胸。（翻攝自臉書）

醫生表示妮妮因感冒引起「縱膈腔氣腫」，同時建議住加護病房觀察，並坦言如果未即時送醫，恐怕會演變成氣胸。聽到狀況這麼嚴重，Nico當下腿都要軟了，害怕到不知所措，還好老公Kim安靜平撫大家的情緒，由於加護病房探視有時間限制，最後醫生確認家屬能24小時觀察妮妮的血氧與心律，同意讓妮妮住一般病房。

目前妮妮已經順利出院，醫療團隊的協助與治療讓Nico和Kim十分感激，更提醒所有家長如果孩子咳嗽過於用力或者胸悶，千萬不要輕忽，趕緊進行深入檢查，避免危險。

