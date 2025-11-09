草莓姐姐和五月天夢幻連結！出現人生高光時刻 網敲碗唱《卡加布列島》

〔記者陳慧玲／台北報導〕YOYO家族的許多哥哥、姐姐都深受大小朋友喜愛，五月天台中6場跨年演唱會門票今（9日）開賣，「草莓姐姐」簡皎竹有驚喜發現，意外和五月天有了連結，網友看了也很嗨，興奮直呼：「可以一起唱《卡加布列島》嗎？」

五月天台中跨年演唱會門票完售，目前沒有加場計畫。（相信音樂提供）

五月天12月27日起重返台中洲際棒球場舉行6場「回到那一天」新年快樂版演唱會，15萬張門票完售，儘管不少沒搶到票的歌迷想敲碗加場，不過相信音樂向本報回應：「不會加場。」

門票開賣前，五月天在社群分享一些宣傳影片，結果草莓姐姐發現自己過去看演唱會的畫面被剪進影片中，開心表示：「我人生的高光時刻，居然可以出現在五月天的宣傳影片上。」她也關心詢問：「有人有搶到票嗎？」網友看了笑問，草莓姐姐可以上台和五月天唱跳《卡加布列島》嗎？這首歌可是當年幼幼台超夯神曲。

草莓姐姐（右）出現在五月天演唱會宣傳影片上，自己也很驚喜，左為辣椒姐姐。（翻攝自Threads）

由於五月天主唱阿信也被粉絲暱稱為「胡蘿蔔」，因此有網友開玩笑說：「草莓姐姐和胡蘿蔔哥哥一起跳《卡加布列島》。」由於草莓姐姐也沒搶到五月天門票，因此對於網友敲碗她和五月天一起跳《卡加布列島》，她放上哭哭表情符號說：「他們沒找我，我時間留好了說。」

