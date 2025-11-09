自由電子報
娛樂 最新消息

趙露思回歸舞台！ 生日會宣布成立工作室 新經紀人背景超硬

趙露思舉辦生日見面會，宣布成立工作室重回舞台。（翻攝自微博）趙露思舉辦生日見面會，宣布成立工作室重回舞台。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國女星趙露思今天（9日）迎27歲生日，她昨在成都舉辦免費見面會，與粉絲熱情互動，同時宣布成立新工作室，正式與前東家「銀河酷娛」劃清界限。

趙露思舉辦生日見面會，宣布成立工作室重回舞台。（翻攝自微博）趙露思舉辦生日見面會，宣布成立工作室重回舞台。（翻攝自微博）

趙露思在活動中坦言，兩個月前曾經擔心自己「再也當不了演員」，情緒激動到哭，「其實在前2個月的時候，我確實覺得可能沒辦法再當演員了，因為太難了，現在你們和我都一起回到了舞台上，讓我覺得就算生病了也沒什麼大不了，我還是可以做我想做的事情」。

趙露思的新經紀公司是虎鯨文娛（原阿里大文娛旗下公司），而她的經紀人正是前銀河酷娛CEO李煒，兩人的合作堪稱默契十足。李煒不僅是她進入演藝圈的伯樂，曾在8年前挖掘她出道，這次更親自主辦生日會，陪伴她重新出發。趙露思感動表示，「感謝李煒一路以來的支持，讓我能夠重回舞台」。

趙露思舉辦生日見面會，宣布成立工作室重回舞台。（翻攝自微博）趙露思舉辦生日見面會，宣布成立工作室重回舞台。（翻攝自微博）

在見面會上，趙露思穿著名牌服飾與珠寶亮相，氣勢十足。她回歸後動作頻頻，先是發了兩首新歌，其中第一首上線兩天收藏量突破200萬，隨後便舉行見面會。此次活動的主辦公司「熠而参思」也由李煒及虎鯨文娛、張梓穎等人共同出資，可說是李煒與虎鯨文娛聯手推動她的演藝事業，再度迎向高峰。

趙露思透露，這一年多的合約風波雖然艱難，但讓她更珍惜支持她的粉絲與親友，「感恩的是李煒，和他合作默契最好，而不是現在銀河酷娛的經營團隊」，如今，她已正式與新公司簽約，宣布重新出發，粉絲也期待她未來的新作品。

