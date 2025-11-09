賭王千金大動作刪光前未婚夫閃照 被鬍鬚男緊擁疑似新歡

賭王千金何超雲疑似有新歡。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕36歲賭王千金何超雲是已故賭王何鴻燊三姨太所生，與何超蓮是同一個媽媽。何超雲挑男朋友從不在乎對方是否有錢，今年8月她將消防員未婚夫過去放閃的合照全部刪光，外界懷疑兩人情變，如今過了3個月，何超雲出席朋友慶生派對的時候，被一個鬍鬚男緊緊擁住，疑似是她的新歡。

何超雲（左）和消防員未婚夫Douglas過去超愛放閃，現在照片以刪光。（香港星島日報）

何超雲與妹妹何超蓮相差2歲，但五官神似，曾去澳洲及英國留學，學習藝術與設計，返港後經營潮牌。何超雲之前曾與男星陳山聰傳出緋聞，陳山聰還為此和秘婚3年、相戀10多年的老婆離婚，背上渣男惡名，但何超雲仍不畏外界輿論與陳山聰交往，最後兩人仍以分手收場。

之後何超雲與消防員Douglas相戀，兩人經常在社群網路上放閃，3年前Douglas求婚成功，但兩人遲遲未辦婚禮，沒想到今年8月何超雲竟然大動作將過去兩人放閃的照片全部刪光，讓外界懷疑兩人感情生變。

何超雲（左）在友人慶生會上傳出有新歡。（香港星島日報）

近日網友發現何超雲社群帳號仍然追蹤Douglas，不過日前在友人的慶生宴上，一名鬍鬚男把何超雲緊緊攬在懷裡，疑似有新戀情。

何超雲身邊穿綠色衣服的人，疑似是她的新歡。（香港星島日報）

