抒情歌王慘遭共事10年經紀人背叛 音樂節首度露面

韓國抒情歌王成始璄（左）與WINNER昇潤。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕46歲韓國抒情歌王成始璄是「金唱片」頒獎典禮御用主持人，明年1月也將站上台北大巨蛋，連續10年擔任主持工作。最近與成始璄共事10多年的經紀人以挪用演唱會VIP門票方式挪用公款，損失至今仍無法計算。雖然被經紀人背叛，讓成始璄遭受巨大打擊，不過他今（9）仍出席「仁川機場Sky音樂節」演唱，繼公款遭挪用後的首度露面。

成始璄把合作多年的經紀人當成家人對待，連對方的豪華婚禮費用都是由成始璄出資，沒想到經紀人卻背叛了成始璄、公司、外包業者，造成巨大的金錢損失，同時涉嫌私自挪用成始璄演唱會VIP門票，私吞門票收入之後就腳底抹油，溜之大吉。

請繼續往下閱讀...

「金唱片」頒獎典禮御用主持人成始璄（右）。（翻攝自X）

這件事重創成始璄，甚至宣布暫停更新YouTube節目《開吃吧》1週。成始璄發文表示「過去幾個月真的非常痛苦、難以承受的時間連續而來。被自己信任、珍惜、當成家人般看待的人背叛，雖然不是出道25年以來第一次遇到這種事，但到了這個年紀仍然難以承受」，不過貼心的成始璄不想讓粉絲擔心，努力維持日常生活，但內心的創傷仍讓他感覺到身體、心理、聲音都受到嚴重損傷。

目前成始璄年底的演唱會是否舉行仍未決定，他對於年底演唱會公告拖到這麼晚還沒答案感到十分抱歉，他懷疑自己是否真的能在這種狀況下站上舞台，成始璄也表示年底演唱會是否會舉辦，最晚將於本週內做出決定並公告。今天他現身「仁川機場Sky音樂節」，遵守他與粉絲先前的約定。

46歲韓國抒情天王成始璄被共事10幾年的經紀人背刺。（翻攝自X）

獲不單行，除了經紀人挪用公款之外，成始璄的YouTube節目《開吃吧》還被冒名詐欺。今年5月有人冒充《開吃吧》製作團隊，表示要重拍美食名店，讓業者損失650萬韓圜（約新台幣15萬元），業者報警後成始璄特地致電表示整起事件是冒用他名字的詐騙案，成始璄認為自己有責任，便將業者損失的金額匯款返還，成始璄還特地傳了簡訊，表示「我匯款了，不要放在心上，要加油」，讓遭詐的業者相當感動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法