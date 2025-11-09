自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白安為田中馬拉松選手之夜獻唱 《營業中》主持群上台「鬧場」出事了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025台灣米倉田中馬拉松」，從昨（8日）開始一連兩天熱鬧登場，其中「520心田中音樂節」選手之夜熱鬧非凡，任賢齊領軍多組歌手接力獻唱，但沒想到白安演出時，竟出現「鬧場」狀況，害她一度唱錯歌詞。

白安（右二）為田中馬拉松選手獻唱，《嗨！營業中》夥伴鬼鬼（左起）、姚元浩、莎莎上台鬧她。（台灣米倉田中馬拉松提供）白安（右二）為田中馬拉松選手獻唱，《嗨！營業中》夥伴鬼鬼（左起）、姚元浩、莎莎上台鬧她。（台灣米倉田中馬拉松提供）

近期白安推出新專輯《星期八》，日前也去台中舉辦演唱會，昨晚她帶來《路邊野餐》等新歌，沒想到她參與的實境節目《嗨！營業中》主持群姚元浩、莎莎、鬼鬼特地到場力挺，坐在台下觀賞演出，白安一看到熟悉的夥伴，害羞笑說：「你們在台下讓我好緊張！」甚至因太緊張一度唱錯歌詞，還笑著向觀眾要求重唱。

隨後姚元浩、莎莎、鬼鬼驚喜登上舞台「鬧場」，讓「心田中音樂節」剎那變成節目錄製現場般搞笑，充滿歡樂氣氛。姚元浩談到，白安曾答應過「要帶他們一起上台表演」，如今終於有機會實現承諾，4人合唱白安的代表歌曲《是什麼讓我遇見這樣的你》。

魏嘉瑩的歌曲連3歲小孩也喜歡。（台灣米倉田中馬拉松提供）魏嘉瑩的歌曲連3歲小孩也喜歡。（台灣米倉田中馬拉松提供）

「小魏」魏嘉瑩自彈自唱最新單曲《我要把眼淚當汽水》，預告12月28日將在台中舉辦新歌同名巡迴演唱會，主持人九孔說他3歲的女兒非常喜歡小魏，讓小魏相當開心。

宇宙人為田中馬拉松選手之夜獻唱許多輕快歌曲。（台灣米倉田中馬拉松提供）宇宙人為田中馬拉松選手之夜獻唱許多輕快歌曲。（台灣米倉田中馬拉松提供）

宇宙人12月20日將再次登上台北小巨蛋舉行「α：回到未來1986」演唱會，昨晚獻唱《陪我玩》、《那你呢》等輕快歌曲，並表示：「很高興能在田中和大家見面，希望大家都能玩得開心，也祝馬拉松一切順利！」接著應景演唱《一起去跑步》。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中