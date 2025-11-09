白安為田中馬拉松選手之夜獻唱 《營業中》主持群上台「鬧場」出事了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025台灣米倉田中馬拉松」，從昨（8日）開始一連兩天熱鬧登場，其中「520心田中音樂節」選手之夜熱鬧非凡，任賢齊領軍多組歌手接力獻唱，但沒想到白安演出時，竟出現「鬧場」狀況，害她一度唱錯歌詞。

白安（右二）為田中馬拉松選手獻唱，《嗨！營業中》夥伴鬼鬼（左起）、姚元浩、莎莎上台鬧她。（台灣米倉田中馬拉松提供）

近期白安推出新專輯《星期八》，日前也去台中舉辦演唱會，昨晚她帶來《路邊野餐》等新歌，沒想到她參與的實境節目《嗨！營業中》主持群姚元浩、莎莎、鬼鬼特地到場力挺，坐在台下觀賞演出，白安一看到熟悉的夥伴，害羞笑說：「你們在台下讓我好緊張！」甚至因太緊張一度唱錯歌詞，還笑著向觀眾要求重唱。

請繼續往下閱讀...

隨後姚元浩、莎莎、鬼鬼驚喜登上舞台「鬧場」，讓「心田中音樂節」剎那變成節目錄製現場般搞笑，充滿歡樂氣氛。姚元浩談到，白安曾答應過「要帶他們一起上台表演」，如今終於有機會實現承諾，4人合唱白安的代表歌曲《是什麼讓我遇見這樣的你》。

魏嘉瑩的歌曲連3歲小孩也喜歡。（台灣米倉田中馬拉松提供）

「小魏」魏嘉瑩自彈自唱最新單曲《我要把眼淚當汽水》，預告12月28日將在台中舉辦新歌同名巡迴演唱會，主持人九孔說他3歲的女兒非常喜歡小魏，讓小魏相當開心。

宇宙人為田中馬拉松選手之夜獻唱許多輕快歌曲。（台灣米倉田中馬拉松提供）

宇宙人12月20日將再次登上台北小巨蛋舉行「α：回到未來1986」演唱會，昨晚獻唱《陪我玩》、《那你呢》等輕快歌曲，並表示：「很高興能在田中和大家見面，希望大家都能玩得開心，也祝馬拉松一切順利！」接著應景演唱《一起去跑步》。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法