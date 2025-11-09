胡瓜錄影兩度撲倒銀碗 被60歲高射砲媽媽打趴

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前移師台北松山台北府城隍廟錄影，為即將到來的城隍爺聖誕千秋提前慶祝，特別設計全新遊戲「剩蛋快熱」，規則是一位媽媽與一位藝人組隊，媽媽需在十顆雞蛋中找出五顆生蛋砸在藝人額頭上，若五顆全中即可抱走獎金1萬元。

胡瓜上陣示範砸蛋，蛋液瞬間飛濺。（民視提供）

首組由郭忠祐迎戰，連續被砸中兩顆生蛋，滿臉蛋液狼狽又搞笑，直到第三顆才終於是熟蛋，換阿翔上陣。阿翔自信滿滿準備被砸，沒想到第一顆就中熟蛋，讓他直呼可惜。接著上場的劉心語更是「悲慘」代表，媽媽一口氣砸中五顆生蛋，全場笑翻，獎金也由該組媽媽帶回家。

胡瓜親身示範遊戲，連摔兩次仍不放棄，第三次終於站上銀碗。（民視提供）

接下來的「歡樂不倒翁」單元，節目特邀世壯運三級跳金牌「高射砲媽媽」挑戰助跑跳上銀碗站立3秒的高難度任務。第一輪150公分所有人輕鬆過關，讓主持人胡瓜懷疑難度太低，親自上場挑戰。前兩次他尷尬撲倒在銀碗上，第三次終於成功站穩，全場報以熱烈掌聲。最終在250公分的關卡中，女藝人們接連失敗，卻沒想到60歲的高射砲媽媽竟成功完成挑戰，贏得全場喝采與1萬元冠軍獎金，胡瓜也感動表示：「她的毅力真的太驚人了！」

胡瓜挑戰「歡樂不倒翁」遊戲，奮力跳上銀碗成功站穩。（民視提供）

