娛樂 最新消息

韓團NELL飆唱神曲！李在景「驚喜劇透」遭金鍾完吐槽：要單飛？

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國樂團NELL暌違半年再度來台演出，昨天（8日）晚間在南港SUB LIVE舉辦「NELL’S SEASON 2025 ’Still Sunset’」，帶來多首重新編曲的不插電版本歌曲以及輕快曲目。此趟來台，現場特別幫11日過45歲生日的貝斯手李正勳慶生，準備了蛋糕作為驚喜，與全場粉絲一同唱生日快樂歌，讓李正勳相當感動。

NELL在南港熱力開唱。（SPACE BOHEMIAN提供）NELL在南港熱力開唱。（SPACE BOHEMIAN提供）

NELL開場一連帶來了《人魚之星》、《Don't say you love me》、《Love it when it rains》等備受喜愛的歌曲，此外還有《1:03》、《有點悲傷的故事》、《Boy X》，以及代表曲《行走於記憶的時間》等等19首膾炙人口的歌曲，且每首歌結束總是爆出如雷的歡呼與掌聲，有趣的是歡呼聲在台上聽來似乎有些差別，吉他手李在景吐槽歌迷們表示：「果然大家還是比較喜歡Rock對吧！」

NELL除了演出好看，更是妙語如珠。（SPACE BOHEMIAN提供）NELL除了演出好看，更是妙語如珠。（SPACE BOHEMIAN提供）

演出接近尾聲，李在景坦言，近一年來在台灣的3次演出之中，「最喜歡的就是今晚！」並透露明年也會來台演出，最後還預告之後的計畫準備，不過由於語帶保留，沒透露任何細節，讓主唱金鍾完忍不住吐槽「該不會是在準備Solo專輯吧？」被誤以為是要單飛，引起全場哄堂大笑。

