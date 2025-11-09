金裕貞太貼心！《親愛的X》怕嚇壞8歲童星暖舉曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕年僅8歲的韓國童星奇昭侑，曾演出電視劇《我們的藍調時光》「孫恩奇」打開知名度，她近來在19禁韓劇《親愛的X》演出女主角金裕貞的童年時期，因情節有不少「兒童不宜」元素，奇昭侑的母親曝光她與金裕貞的溫馨互動，令戲迷津津樂道。

奇昭侑在《親愛的X》飾演「白雅珍」的童年。（翻攝自X）

《親愛的X》講述金裕貞飾演的「白雅珍」出身悲苦，還得面對家暴、酗酒的父母親，直到她種下惡魔的種子，逐步成為冷血惡女，不少情節令觀眾咋舌。

請繼續往下閱讀...

奇昭侑小小年紀，客串過不少作品，其中還在夯劇《我的完美秘書》飾演李浚赫的女兒，只是到了《親愛的X》搖身變成冷血無情的童年「白雅珍」，甚至能做到「見死不救」，劇情非常狗血辛辣。

奇昭侑的母親表示：「在第一次見面前，導演就曾提到金裕貞非常擔心昭侑，特地叮囑劇組一定要安排心理輔導老師陪在她身邊。」甚至在劇本閱讀會上，金裕貞也不斷流露關心，對她說「如果有任何難過或辛苦的事，一定要聯絡我喔。」

童星出身的金裕貞（右）對小演員奇昭侑照顧有加。（翻攝自IG）

韓媒報導，金裕貞親自向製作組提出，希望能安排專業輔導員照顧小演員，還在開拍第一天時，親自到拍攝現場探班，從頭到尾都對童星展現關懷和愛護。

另一位童星李天武（이천무，音譯）的母親也留言表示：「她（金裕貞）自己也是童星出身，難怪對後輩特別體貼。」《親愛的X》在HBO Max上線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法