鍾綺怒斥整天抱怨台灣就搬走 遭酸民質疑「人不住台灣」嗆辣回擊！

台語創作女歌手鍾綺提到近年有不少台灣人整天唱衰台灣，忍不住怒斥「如果真的這麼不爽就搬出來！」（圖翻攝自鍾綺IG）

〔即時新聞／綜合報導〕長期旅居加拿大的台語創作女歌手鍾綺昨天（8日）在Threads上提到近年有不少台灣人整天唱衰台灣、罵政府，嫌東嫌西，忍不住怒斥「如果真的這麼不爽就搬出來！」，引發網友熱議。面對有酸民嘲諷人住在國外，只會嘴巴上愛台灣，鍾綺今天（9日）也特別發文回擊。

鍾綺昨天在Threads上傳一支影片，表示身邊有朋友一大早打電話給她，抱怨台灣非常爛，「我整個傻眼，蛤？有事嗎？台灣超棒的好嗎？我超愛，一切都很好……現在換我感覺有點糟，如果（住在台灣）真的這麼不爽就搬出來啦！吵死，一大早打來在那邊吵，真的好討厭！真的會氣死。」

她接著直言，「我真的是聽不下去，整天都在嫌棄政府、嫌經濟、嫌治安……每樣都要嫌，只要跟台灣有關的都差。拜託一下好嗎，如果你真的那麼不爽台灣，搬走啊！真的很膩ㄟ！如果你不滿你現在的人生，就想辦法改變，停止抱怨，試著去改變，抱怨絕對不是可以改變你人生的辦法。還有，你一個土生土長的台灣人，整天唾棄自己的國家，你不丟臉嗎？」

這段影片曝光後，馬上吸引大批網友讚爆，不過也有酸民嗆她人又不住在台灣，只會嘴巴愛台灣。對此，鍾綺今天發文回擊，「好多人說為什麼我不住在台灣？因為我的工作是需要在國外完成的呀！我跑來跑去難道不等於我住台灣嗎？我就是出生在台灣，純純正正的台灣人。但我不能出差，不能工作嗎？那說我為什麼不留在台灣的人，你要給我工作嗎？哈囉？可以不要那麼無知嗎！罵人也請搞清楚狀況再開槍！」

