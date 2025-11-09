自由電子報
娛樂 最新消息

唐美雲3年磨一戲 自抖「刀口太多」花錢不手軟

《鳩摩羅什‧千年一譯》舉行開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）《鳩摩羅什‧千年一譯》舉行開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐美雲、方馨、陳竹昇、唐文華、陳家逵、陳俞諺、劉宇翔、杜健瑋、李嘉、梁芳毓今（9日）出席大愛電視歌仔戲 《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式，以及全體製作組成員，共同茹素並祈求拍攝順利，一切平安。

方馨（左）、唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）方馨（左）、唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）

唐美雲、唐文華拍攝鳩摩羅什與後秦皇帝姚興「雙唐」對手戲，走進由美術組細心考據後所搭設的長安御書房時，每一處都充滿時代氛圍與藝術巧思，無不讚歎電影級別的場景設計。唐美雲表示：「這齣戲籌備了三年，除了考據比以往更加嚴謹外，製作團隊的規格也是全面升級，尤其為了追求質感，該花的錢就是要花。」

由古寺改造而來的長安御書房，原本外面的庭院是一片荒蕪，唐美雲場勘時覺得「如果是我生活在這裡的話，我看出去的景象應該是一片綠色」，正是這個在開拍前兩天突然萌生的想法，美術組緊急聯絡廠商並植上草皮，還另外聘請專業人員來維護綠意，唐美雲表示：「實在很對不起控制預算的製片組，但是把戲做好真的很重要，你們看，效果是不是很好。」

陳家逵（左起）、唐美雲、陳竹昇出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）陳家逵（左起）、唐美雲、陳竹昇出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）

陳竹昇飾演俗家隨侍弟子，他談到：「每件事情只要做到細節就會很辛苦，而美雲姐的個性就是會去儘量滿足每一項拍攝上的細節與需求，為的就是希望之後看到作品時，不會因為某個地方妥協而感到扼腕。」而面對俗家隨侍弟子這個角色，陳竹昇也有自己獨特的詮釋與想法，「高仁這個角色是因為辯論而臣服於小他15歲的鳩摩羅什，然後一路陪伴著在不同國家裡經歷各種考驗，時間長達近60年之久。所以他一開始很像是被收服的孫悟空，但是又會展現如同豬八戒幽默詼諧的一面，同時又像沙悟淨般照顧著這位『小』師父，是三種經典面向同時集於一身的角色。」

唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）

唐美雲對於這次的製作非常用心謹慎，尤其結合「學者訪談」與「歌仔戲」的全新故事結構，更是毫無參考前例，因此在導演鄭文堂的建議之下，《鳩摩羅什‧千年一譯》在每次拍攝之前，都會先進行密集的讀本與排練，等到達現場後，還要再進行最終確認，就是希望透過確認再確認來保證拍攝的品質，尤其今日出席的演員們，都是與劇組仔細討論過後的一時之選。

方馨（左）、唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）方馨（左）、唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）

方馨飾演鳩摩羅什母親，她以龜茲國公主的典雅造型現身，在艷陽之下辛苦地一次又一次拍攝回眸一笑的絕代風華，她表示「我與美雲姐的緣份很深，合作過各種關係的角色，常常覺得美雲姐總是會在很巧妙的時機來邀請我，因為參與這齣戲除了修正自己外，也有種被度化的感覺」。

陳竹昇（左起）、方馨、唐美雲、唐文華、陳家逵出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）陳竹昇（左起）、方馨、唐美雲、唐文華、陳家逵出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）

陳家逵劇中飾演武將，他意外獲得了全新造型，唐美雲不停稱讚他的古裝扮相「將才、大扮」非常帥氣。陳家逵也說：「原來自己長得一副古人臉。而這次有機會參與這齣戲，是因為導演需要一位亦正亦邪的角色，我以往都是將這個特質發揮在斯文敗類的角色上，這次是第一次在武將身上嘗試，而一層又一層的古裝行頭也是一大挑戰。」

面對花錢毫不手軟的唐美雲，製作團隊的共識就是「不要讓她有機會想，因為她一想就會花錢」。所以外界最關心的問題之一，就是《鳩摩羅什‧千年一譯》會不會遇到之前拍攝《孟婆客棧》一樣的資金問題。唐美雲表示「雖然《鳩摩羅什》是10集的內容，不像《孟婆客棧》有30集之多，但是因為考據嚴謹與製作規格的全面提升，所以花費肯定不會比較少。」至於會不會出現財務問題？唐美雲沒把話說死，僅說：「我只能說目前還沒進展到那邊，而且製作團隊都會幫忙把關，一直交代錢要花在刀口上，只是偏偏我們的刀口有點多而已。」

