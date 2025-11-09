SJ銀赫、利特來台灣啦 神童隨後跟著打卡出發

利特在限時動態發文表示自己要來台灣囉！（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國人氣男團Super Junior（以下簡稱SJ）在台灣有很多死忠鐵粉，SJ成員甚至多次稱台灣E.L.F.（欸噗，粉絲名）為「老婆」。近期SJ經常快閃來台，不僅代言還參與節目錄製。銀赫日前接下《宇宙啦啦隊》主持，今（9）日就被直擊從韓國出發準備來台灣，同行還有利特、神童，3個人也紛紛在社群預告即將來台灣。

銀赫（中）成為《宇宙啦啦隊》主持人。（翻攝自IG）

先前利特在今年的第60屆金鐘獎以《廚師的迫降：客家廚房》奪下「最具人氣綜藝節目獎」，如今選秀節目《宇宙啦啦隊》找來銀赫主持，節目已進入正式錄影。過去利特曾經在直播上說過11月初要到台灣錄影，粉絲就猜測他是要來錄製《宇宙啦啦隊》，稍早，利特搶先發文表示自己出發了，接著神童也同步在飛機上發照片，更寫下「出發」兩字。

神童在飛機上發文表示自己也出發在前往台灣的路上。（翻攝自IG）

3人這次是為節目彩排與錄影而來台灣，錄完節目就會回到韓國，緊接著又會在週末飛來台灣，跟著大隊一起參加台北大巨蛋的「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in TAIPEI」演唱會，如此頻繁來台灣，讓欸噗們開心激動。

Super Junior將在台北大巨蛋舉辦「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in TAIPEI」演唱會。（翻攝自官網）

