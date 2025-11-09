自由電子報
娛樂 最新消息

任賢齊再出發好勵志！揪鼓鼓田中覓美食 巧遇大甲媽遶境鑽轎腳祈福

任賢齊（左）為田中馬拉松選手之夜獻唱多首經典歌曲。（相信音樂提供）任賢齊（左）為田中馬拉松選手之夜獻唱多首經典歌曲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025台灣米倉田中馬拉松」，從昨（8日）開始一連兩天熱鬧登場，任賢齊向來最挺家鄉事，昨晚也領軍多組歌手在「520心田中音樂節」選手之夜於第一日登場演出，以「田中學長」身分高唱勵志歌曲《再出發》，全場情緒沸騰，也為所有馬拉松選手們加油打氣。

任賢齊（左三）為田中馬拉松獻唱，好友九孔（右三）擔任主持人。（相信音樂提供）任賢齊（左三）為田中馬拉松獻唱，好友九孔（右三）擔任主持人。（相信音樂提供）

任賢齊與鼓鼓提前抵達田中，為了重溫他熟悉的在地美食，一早8點便展開行程，從高麗菜飯、炒麵、米糕、豆花到青草茶等樣樣不錯過，甚至在造訪冰店時還看見「任賢齊特調果汁」，他笑說：「這是爸爸最愛的果汁店，我真的從小喝到大！」行程中，任賢齊、九孔、鼓鼓與PALLAS帕拉斯也巧遇睽違10年再度蒞臨田中賜福的「大甲媽遶境」，眾人興奮又感動，不僅親自參與扛轎，更首次體驗鑽轎腳祈福，感受滿滿祝福與震撼。

鼓鼓為馬拉松獻唱，也品嘗許多田中美食。（相信音樂提供）鼓鼓為馬拉松獻唱，也品嘗許多田中美食。（相信音樂提供）

鼓鼓開心表示：「在小齊哥身旁學到很多，不只是音樂、舞台上的專業，更多的是待人處事的道理，這股溫暖來自田中！」他也希望能把這份溫暖透過音樂與行動傳遞給更多人，他說：「分享幸福就會更幸福，希望大家一起在幸福的路上找到屬於自己的幸福！」昨晚他也帶來《為愛而愛》、《他一定喜歡你》等甜蜜歌曲，並預告明年將推出全新專輯。

任賢齊邀請「田女孩」啦啦隊一起為選手加油。（相信音樂提供）任賢齊邀請「田女孩」啦啦隊一起為選手加油。（相信音樂提供）

任賢齊獻唱《對面的女孩看過來》、《心太軟》、《傷心太平洋》等多首經典歌曲，幾乎都是全場大合唱，音樂節最後，他再帶來《再出發》，並邀來田中國小「田女孩」化身馬拉松啦啦隊替選手加油，今天任賢齊也親自下場參加田中馬拉松10公里賽事。

