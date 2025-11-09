自由電子報
娛樂 音樂

汪蘇瀧痛斥私生飯 4大罪狀忍無可忍祭出大絕招

中國歌手汪蘇瀧長期飽受「私生飯」騷擾。（翻攝自微博）中國歌手汪蘇瀧長期飽受「私生飯」騷擾。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國歌手汪蘇瀧長期飽受「私生飯」騷擾，今（9）工作室終於忍無可忍嚴正發布聲明，同時公開了一段私生飯逼車影片，聲明痛斥私生飯的4大違法行為，也宣布未來不再於任何場合接受粉絲信件。

汪蘇瀧工作室公開私生飯跟車並拍攝照片的畫面。（翻攝自微博）汪蘇瀧工作室公開私生飯跟車並拍攝照片的畫面。（翻攝自微博）

汪蘇瀧在微博發文，舉出私生飯4大罪狀：「在演出後台及地庫（地下停車場）長期蹲守、進入酒店健身房偷拍、推搡衝撞工作人員、追車逼車」，痛斥「這些行為嚴重侵犯藝人隱私，危及公共安全。對此，我們表示強烈譴責」。汪蘇瀧針對這些過激行為，已經保留完整相關影片、錄音檔，嚴正表示，如果再次發生類似事件，絕對會立刻取證並公開相關畫面，並依法追究責任。

汪蘇瀧行為嚴重侵犯藝人隱私，危及公共安全。對此，我們表示強烈譴責。（翻攝自微博）汪蘇瀧行為嚴重侵犯藝人隱私，危及公共安全。對此，我們表示強烈譴責。（翻攝自微博）

工作室指出，汪蘇瀧無論在演唱會或者推出專輯時，都希望自己能做到最好，而工作團隊也努力提供豐富的內容。但私生飯一而再、再而三的踩底線，讓工作室說出重話：「即日起，藝人及作人員將不再於任何場合接收信件」。

最後，汪蘇瀧真誠呼籲所有歌迷「見面很美好，但是更美好的是先會愛自己。願大家將熱情與美好留給音樂與舞台」。

汪蘇瀧（右）希望將最美好的留在舞台上，圖左為徐佳瑩。（翻攝自臉書）汪蘇瀧（右）希望將最美好的留在舞台上，圖左為徐佳瑩。（翻攝自臉書）

