60歲郭富城台灣大跳超萌舞步 甜洩「三寶」最新近況

郭富城來高雄開唱。（爵士娛樂／iMe TW提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕60歲「香港天王」郭富城出道35年首攻雄蛋，此次請來曾為王家衛《重慶森林》、《花樣年華》操刀美術、造型的金馬大師張叔平設計舞台服裝造型及視覺特效，呈現時尚與電影感兼具的視覺享受。昨日首場吸引萬人入場朝聖，最令觀眾驚喜的橋段莫過於《鯊魚寶寶》，郭富城親自挑選粉絲尬舞，一起重現「鯊魚寶寶」舞，再掀演出高潮，超萌舞步吸引全場狂拍。

郭富城來高雄開唱。（爵士娛樂／iMe TW提供）

演唱《永遠愛不完》時，大螢幕上播映著AI製作影片，從小小郭富城接續到他踏入演藝圈的每個片刻，包含稚嫩的中分頭帥氣模樣，到他在每部戲劇作品中的造型和榮耀時刻，與粉絲一起回顧60年來隨著歲月成長的每一個郭富城。他感性表示：「雖然郭富城不能常常回到台灣，不能常常回到高雄，但今天看到這麼多觀眾來這裡看我演唱會，我覺得是我的福氣。」

請繼續往下閱讀...

郭富城來高雄開唱。（爵士娛樂／iMe TW提供）

聊到與《鯊魚寶寶》的合作，郭富城相當自豪，他炫耀：「我兩個女兒都超級喜歡《鯊魚寶寶》，還有一個現在還太小，但她們都很開心爸爸跟baby shark合作，而且我還有一個《對你愛不完》的合作版本。」他親自教學舞步，邀請全場跟著動起來，萬名粉絲一起跟著天王「嘟嚕嚕嘟」，形成有趣畫面。

郭富城來高雄開唱。（爵士娛樂／iMe TW提供）

高雄站首日吸引超過萬名粉絲朝聖，不僅有台灣各地觀眾，更有香港、新加坡、馬來西亞、韓國及日本粉絲遠道而來，圈內好友王力宏、楊丞琳、林熙蕾也送上花籃祝福。 看到滿場燈海與應援橫幅，郭富城感動表示：「真的非常感謝大家的支持，希望下次再回來，不會讓你們等那麼久！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法