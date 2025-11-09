自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐美雲有「隱性社恐」靠1招自救 忙到沒空睡覺：以後能睡很久

〔記者李紹綾／台北報導〕唐美雲行程滿檔、分身乏術，不僅要打理歌仔戲團大小事、就讀政大EMBA碩士班，今（9日）更出席大愛歌仔戲《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式，被問如何管理時間，她直率說：「就睡少一點，以後可以睡很久，不用急著睡。」

陳竹昇（左起）、方馨、唐美雲、唐文華、陳家逵出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）陳竹昇（左起）、方馨、唐美雲、唐文華、陳家逵出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）

唐美雲分享，昨天早上八點上課到下午，接著壓線衝高鐵到嘉義演出，演完再坐高鐵回台北，因為今天一早還得開鏡。偏偏她就讀的EMBA小組早上就要討論論文，她只能在線留言：「我的心與你們同在。」同學還傳照片問進度，她也只能在片場遠端管理。

唐美雲笑說，這三年來為了新戲《鳩摩羅什‧千年一譯》幾乎把人生切成好幾份用，劇本從構想、修改到選角、排練，每一階段都要盯緊，她的生活除了拍戲、劇團業務，還有EMBA課業壓力，坦言碩二開始準備論文，壓力真的很大，不過她反而很喜歡回到學校，「在劇團我是站在台上，但在學校我可以坐在台下，心情真的很不一樣，可以放空、可以專心學新東西」。

唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）

唐美雲自曝有社交恐懼症，平常習慣跟熟悉的人工作，可是EMBA小組都是不認識的學長姐，逼得她天天學習適應，笑說好友蔡振南也有社恐，「南哥可以社恐到焦慮，他說他的憂鬱、躁鬱是顯性的，我的屬於隱性，他有觀察到，也說隱性更會內傷，因為一直壓抑，要適度的釋放」，所以演出、創作、念書反而成了她的出口。

即便忙到連學生證優惠都沒空用，唐美雲仍樂在其中，「去念書反而像修行，是另一種快樂」，她笑說，不是真的休息，因為作業爆多，但學習帶來的充實感讓她甘之如飴，認為要把時間分配給有意義的事。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中