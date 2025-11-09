唐美雲有「隱性社恐」靠1招自救 忙到沒空睡覺：以後能睡很久

〔記者李紹綾／台北報導〕唐美雲行程滿檔、分身乏術，不僅要打理歌仔戲團大小事、就讀政大EMBA碩士班，今（9日）更出席大愛歌仔戲《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式，被問如何管理時間，她直率說：「就睡少一點，以後可以睡很久，不用急著睡。」

陳竹昇（左起）、方馨、唐美雲、唐文華、陳家逵出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）

唐美雲分享，昨天早上八點上課到下午，接著壓線衝高鐵到嘉義演出，演完再坐高鐵回台北，因為今天一早還得開鏡。偏偏她就讀的EMBA小組早上就要討論論文，她只能在線留言：「我的心與你們同在。」同學還傳照片問進度，她也只能在片場遠端管理。

請繼續往下閱讀...

唐美雲笑說，這三年來為了新戲《鳩摩羅什‧千年一譯》幾乎把人生切成好幾份用，劇本從構想、修改到選角、排練，每一階段都要盯緊，她的生活除了拍戲、劇團業務，還有EMBA課業壓力，坦言碩二開始準備論文，壓力真的很大，不過她反而很喜歡回到學校，「在劇團我是站在台上，但在學校我可以坐在台下，心情真的很不一樣，可以放空、可以專心學新東西」。

唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（武童文化事業有限公司提供）

唐美雲自曝有社交恐懼症，平常習慣跟熟悉的人工作，可是EMBA小組都是不認識的學長姐，逼得她天天學習適應，笑說好友蔡振南也有社恐，「南哥可以社恐到焦慮，他說他的憂鬱、躁鬱是顯性的，我的屬於隱性，他有觀察到，也說隱性更會內傷，因為一直壓抑，要適度的釋放」，所以演出、創作、念書反而成了她的出口。

即便忙到連學生證優惠都沒空用，唐美雲仍樂在其中，「去念書反而像修行，是另一種快樂」，她笑說，不是真的休息，因為作業爆多，但學習帶來的充實感讓她甘之如飴，認為要把時間分配給有意義的事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法