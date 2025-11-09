自由電子報
娛樂 電影

（新碟快報）年度恐怖片黑馬懼作《凶器》正式推出！諾蘭神作《星際效應》鐵盒再臨

〔記者許世穎／專題報導〕由鬼才編導札克克瑞格打造的原創驚悚懸疑新作《凶器》今年上映後叫好又叫座，於爛番茄影評網上一開盤就衝上100%滿分完美好評，全球票房更突破2.68億美金。電影的影音商品正式上架，包括UHD、藍光BD以及DVD同步推出，還有收藏家最愛的鐵盒版也限量發行。

《凶器》在全球上映叫好又叫座。（資料照，華納兄弟提供）《凶器》在全球上映叫好又叫座。（資料照，華納兄弟提供）

該片劇情描述一個晚上的2點17分，甘迪老師班上的所有小孩，除了一個以外，都神祕地失蹤了。整個梅布魯克小鎮都開始懷疑，究竟是誰或背後有什麼原因，導致這些小孩都不見了。

電影的主要卡司包括「薩諾斯」喬許布洛林、艾美獎得主茱莉亞加納、《奧本海默》艾登艾倫瑞克、《高校十八禁》奧斯汀亞伯姆、童星凱瑞克里斯多夫、《奇異博士》黃凱旋，以及艾美麥蒂根。

《凶器》在台推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版等版本。（得利影視提供）《凶器》在台推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版等版本。（得利影視提供）

此次《凶器》在台推出包括UHD+BD雙碟限定鐵盒版、UHD+BD雙碟限定版、藍光BD以及一般DVD；藍光特收包括「導演札克克瑞格：打造親身經歷的恐怖感」、「化為凶器：《凶器》卡司」以及「《凶器》：營造恐懼感」。

《十誡》、《斷頭谷》、《黑色追緝令》都推出UHD單碟鐵盒版。（得利影視提供）《十誡》、《斷頭谷》、《黑色追緝令》都推出UHD單碟鐵盒版。（得利影視提供）

除了《凶器》，本周還有不少經典再發鐵盒版，包括被美國電影學會評選為史上「十大」史詩鉅作之一的《十誡》，由提姆波頓執導、「強哥」強尼戴普主演的1999年驚悚之作《斷頭谷》，以及，還有昆丁塔倫提諾一鳴驚人的《黑色追緝令》都推出UHD單碟鐵盒版。還有金獎「神導」克里斯多夫諾蘭執導的經典作品《星際效應》榮耀再現，推出UHD+BD限量三碟鐵盒版。

《星際效應》榮耀再現，推出UHD+BD限量三碟鐵盒版。（得利影視提供）《星際效應》榮耀再現，推出UHD+BD限量三碟鐵盒版。（得利影視提供）

此外，由中島健人、milet演出的催淚愛情日片《我在平行時空戀上妳》則推出DVD。該片改編自法國電影《超時空初戀》，中島健人飾演的神林陸事業如日中天，卻與milet飾演的妻子美波在一次爭吵後，意外穿越到平行時空，發現美波竟變成超級巨星且忘了他，神林陸因此展開一場追妻之旅。該片DVD已在台上市。

催淚愛情日片《我在平行時空戀上妳》推出DVD。（得利影視提供）催淚愛情日片《我在平行時空戀上妳》推出DVD。（得利影視提供）

