泰國最紅男神CP！Apo追夢破產返泰卻「撿到真愛」

Mile（左）與Apo在紐西蘭玩得很開心。（出去一下提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕泰國男神CP Mile與Apo近日現身TVBS旅遊實境節目《出去一下WHAT A TRIP》，本週日（9日）節目中，兩人將與陳柏霖、黃宣、陳妤一同探索紐西蘭庫克山與冰川湖的壯麗景色，並在高山鮭魚美味與湖畔夕陽中，展現出細膩又真摯的情誼。

Mile（右起）、Apo、陳妤、陳柏霖與黃宣山路健行的終點是冰川湖。（出去一下提供）

節目中，眾人隨著當地星象攝影師Eagle健行庫克山，Apo聽聞對方為夢想堅持十年後，也敞開心房談起自己的演藝挫折。他透露，曾為了演戲夢想孤注一擲變賣所有資產前往紐約定居，「我非常熱愛演藝工作，立志要成為一個好演員」，卻在疫情中被迫返泰。「雖然夢想受挫，但我沒有放棄，持續參加試鏡，也因為幸運參與《黑幫少爺愛上我》的演出，才與Mile第一次見面，也因此我們能一起來到紐西蘭拍這個節目。」談及過去的跌宕，他隨即恢復招牌活力，對著群山高喊：「為了追尋夢想，我們要無所畏懼！」

Mile（右）可惜無法與Apo一起騎自行車。（出去一下提供）

在庫克山行程後，眾人轉往高山鮭魚專賣店享用生魚片與煙燻鮭魚，沒想到攝影師臨時宣布要前往普卡基湖騎單車賞夕陽，Mile卻害羞坦承：「我不會騎單車。」眾人笑翻，他則愜意回應：「我就繼續留在這邊享用鮭魚和美酒啦！」羨煞全場。貼心的Apo則沿途拍下絕美湖景，笑說：「我希望我的墨鏡是相機，就可以記錄下所有美景。」為了讓Mile也能感受當下，他細心地將影片與照片帶回分享，展現兩人間自然又溫柔的默契。

陳柏霖（前排左）、Apo、陳妤（後排左起）、黃宣騎完自行車後與Mile會合。（出去一下提供）

隔天一行人開著露營車前往基督城，終於能放鬆聊天玩鬧，彼此的友情更深厚。Mile表示，這趟旅程讓他見識到每個人不同的魅力：「柏霖具有非常棒的領導能力，黃宣活力滿滿，跟Apo幾乎一樣，他們讓一切變得輕鬆又安穩。我知道柏霖已經十幾年了，他執行事情很完美，最重要的是，他酒量也很好。」他也讚陳妤隨和可愛又細膩。Apo則感性表示，大家在旅程中建立了共鳴與能量，「文化隔閡也不能阻擋我們的融合，他們一定也有感受到。」

