娛樂 歐美

（影）27歲智利佳麗選美舞台爆唱死亡金屬 評審炸裂

27歲智利佳麗伊格納西雅日前在「世界小姐智利」用黑死腔大唱重金屬搖滾。（翻攝自IG）27歲智利佳麗伊格納西雅日前在「世界小姐智利」用黑死腔大唱重金屬搖滾。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕選美舞台上的各國佳麗總是優雅且笑意盈盈的展現自己最美的一面，被問到許多問題也經常回答心中最大的夢想就是追求「世界和平」。不過，27歲智利佳麗伊格納西雅（Ignacia Fernández）日前在「世界小姐智利」（Miss World Chile）初賽，竟然身穿黑色禮服帶著精緻妝容，在舞台上以猛烈黑死腔唱起重金屬音樂，充滿爆發力的嗓音造強烈反差，令人印象深刻。

伊格納西雅原本是智利聖地牙哥的一名模特兒。（翻攝自IG）伊格納西雅原本是智利聖地牙哥的一名模特兒。（翻攝自IG）

伊格納西雅打破人們刻板印象，順利晉級決賽前20名，成為本屆最具話題性的佳麗。（翻攝自IG）伊格納西雅打破人們刻板印象，順利晉級決賽前20名，成為本屆最具話題性的佳麗。（翻攝自IG）

伊格納西雅原本是智利聖地牙哥的一名模特兒，除此之外，她還有另外一個身分是前衛死亡金屬樂團「Decessus」主唱。日前她在選美舞台上與樂團吉他手一起出現，在國家電視頻道Chilevisión表演原創歌曲，嘶吼唱腔加上搖滾節奏，打破人們刻板印象，順利晉級決賽前20名，成為本屆最具話題性的佳麗。

