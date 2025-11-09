自由電子報
娛樂 最新消息

宋逸民、陳維齡結婚3天就想切！被問王子粿粿開示：愛要忍耐

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS《聖誕愛無限》今年推出聖誕特別節目《聖誕音樂慶典》，以「攜手築夢想　藝起有盼望」為主題，邀集「藝起發光」藝人群，包括吳東諺、白家綺、林道遠、小薰、張文綺、李又汝、鄭亦真等人出席。宋逸民牧師與陳維齡師母領軍現身，近來「王子、粿粿不倫風波」鬧得沸沸揚揚，宋逸民也首度鬆口，分享維繫婚姻的心法。

（左起）李又汝、鄭亦真、白家綺、吳東諺、宋逸民、陳維齡、靜香、周子寒、張文綺、小薰、林道遠錄製《聖誕音樂慶典》。（記者傅茗渝攝）（左起）李又汝、鄭亦真、白家綺、吳東諺、宋逸民、陳維齡、靜香、周子寒、張文綺、小薰、林道遠錄製《聖誕音樂慶典》。（記者傅茗渝攝）

宋逸民透露，《聖誕愛無限》製作已邁入第六年，過去三年共有五、六十位藝人參與。他表示，如今人們容易陷入焦慮與煩惱，「把這份愛傳遞出去，有盼望，才能走下去。」被問到王子與粿粿婚外情爭議，宋逸民以牧師身分語重心長地回應：「愛是恆久忍耐，要忍耐很久。沒有一對夫妻不忍耐，不忍耐早就離婚了。」他強調，若婚姻以信仰為根基，學會包容與體諒，才能讓愛延續下去。

宋逸民開示婚姻要互相忍耐。（記者傅茗渝攝）宋逸民開示婚姻要互相忍耐。（記者傅茗渝攝）

白家綺也語出驚人，坦言與吳東諺結婚不久就動過離婚念頭。她回憶：「那時候宣布婚姻消息時新聞不斷，加上懷孕、工作壓力影響很大。牧師邀請我們去家裡坐坐，我們的心就被感動。結婚第8天去牧師家，信仰就進到我們家，讓我們互相包容、看到對方的付出。」宋逸民打趣說和陳維齡3天就想離，「朋友很重要，要用正面方式幫助別人。婚姻上有經驗的夫妻可以去輔導他人，彼此鼓勵、分享，就能走出婚姻的陰霾。」

黑澀會美眉出身的小薰和棒棒堂是同期，不過她自認邊緣人，目前有聯絡的只剩小蠻、勇兔跟鬼鬼，王子連聯絡方式都沒有，彼此並不熟。

