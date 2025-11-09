自由電子報
娛樂 最新消息

唐美雲頂光頭被虧「體驗當兵」 親吐「10年沒留髮」真實原因

〔記者李紹綾／台北報導〕唐美雲、方馨、唐文華、陳竹昇、陳家逵今（9日）出席大愛歌仔戲《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。唐美雲頂光頭現身，她平常頭髮忽長忽短，笑說：「有一種東西叫假髮，一天三個造型也沒問題。」

陳竹昇（左起）、方馨、唐美雲、唐文華、陳家逵出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（記者李紹綾攝）陳竹昇（左起）、方馨、唐美雲、唐文華、陳家逵出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（記者李紹綾攝）

演藝圈近期爆閃兵風波，談起當兵話題時，方馨率先開腔笑認：「我沒當過兵。」唐美雲也順勢虧她：「妳不是花木蘭，當然沒有。」她接著語重心長表示，每個人都有自己的理由和選擇，她也不擔心劇組演員被波及，強調製片組本來就會先篩選，「這個問題就由製片組來幫我們先過濾過，所以我們不用考慮這件事。我的直覺他們都是好孩子。」

陳竹昇先自報：「當2年，我比較老。」陳家逵則回：「我1年10個月。」兩人確認彼此都是空軍後，馬上開始報梯次。陳家逵說：「我飛虎740多。」陳竹昇立刻喊：「菜菜菜，我飛虎631。」讓陳家逵無奈笑嘆：「好老，因為空軍少，差個10梯差很多年。」接著話題一路歪到軍中鄉野傳說，兩人越講越起勁，彷彿瞬間回到弟兄情。一旁的唐美雲看得哭笑不得，只能吐槽：「他們一講到當兵可以講3年。」陳竹昇更補一句：「當2年可以講30年。所以有人當兵當到換帖、義結金蘭。」

唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（記者李紹綾攝）唐美雲出席《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡儀式。（記者李紹綾攝）

陳家逵提到，定裝時看到唐美雲在剃頭，便走過去笑說：「妳終於可以體會男生當兵的心情。」他分享，以前當兵剃頭從來沒哭過，「有什麼好哭的，那時候的髮婆很粗魯，因為一次要剃很多顆頭，都用扯的。」但唐美雲完全不痛不癢，還淡定表示自己十幾年前拍《高僧傳》就習慣光頭造型，甚至樂在其中：「我覺得『圓頂』很自在、很輕鬆，省掉很多生活上的麻煩，而且也沒有煩惱絲。」

除了開鏡、剃頭、管理歌仔戲劇團，唐美雲還得兼顧碩士學業，行程滿到連學生證福利都沒空用。她笑說，昨天從早上八點上課到下午，接著壓線衝嘉義演出，深夜回台北，隔天一早開鏡，小組還在圖書館討論論文，她只能遠端安撫：「我的心與你們同在。」她坦言，現在碩二準備論文壓力大，但這部籌備三年的戲也絕對不能鬆懈。

