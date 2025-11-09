自由電子報
娛樂 日韓

《航海王》大祕寶在台灣？GRe4N BOYZ帶歌迷冒險：共同完成的奇蹟

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本超人氣覆面系團體「GRe4N BOYZ」昨天（8日）再度於新莊Zepp New Taipei演出，連續兩年來台演出，延續「Immersive Live Theater」系列的劇場沉浸式概念，以全新故事結構與多層次舞台演出，帶領滿場歌迷進入一場橫跨時空的音樂冒險。他獻唱經典曲目《奇蹟》，還帶來《ONE PIECE～航海王～》的主題曲《天使與惡魔》，宛如帶領歌迷一起尋找大秘寶。

GRe4N BOYZ獻唱《天使與惡魔》。（大鴻藝術提供）GRe4N BOYZ獻唱《天使與惡魔》。（大鴻藝術提供）

開場燈光漸暗，隨著舞團與GRe4N BOYZ合力的熱唱與舞動，以《少年》揭開序幕，象徵「再次啟程的明天」。接著《東南西北～全員集合！！！！～》、《Orange》接連登場，搭配LED投影的穿越特效與全場綠色手燈的波浪，氣氛迅速升溫。就在歌迷情緒高漲之際，舞台中央忽然出現神秘的「時空收音機」，伴隨低鳴與光影閃爍，正在開唱的GRe4N BOYZ與現場歌迷一同被吸入名為「時空圖書館」的異世界。

GRe4N BOYZ不露臉開唱。（大鴻藝術提供）GRe4N BOYZ不露臉開唱。（大鴻藝術提供）

4位成員HIDE、navi、92、SOH化身「時空尋寶隊」與全場歌迷聯手冒險，隨著音樂解開跨越時空的謎團，試圖找回回到現實的鑰匙。途中意外不斷、笑料連連。最終在歌迷的聲浪助陣下，四人完成任務、順利回到台北舞台，象徵「音樂能連結所有時間與空間」。

本次主題《The XY》以「尋找時間與情感的座標」為概念，每個段落都對應不同時空章節。《Sorashido》與《可愛的明天、和生命的每一刻》以溫柔旋律勾勒時間的流動；《Paripipo》與《HIGH G.K LOW～嗨起來吧～》則掀起全場最熱烈的合唱浪潮。由SOH獨唱的《紫苑花》為全場帶來感性時光，簡約伴奏襯托出他溫厚的嗓音，讓現場陷入靜謐共鳴。

GRe4N BOYZ熱力演出，嗨翻現場觀眾。（大鴻藝術提供）GRe4N BOYZ熱力演出，嗨翻現場觀眾。（大鴻藝術提供）

當他們的經典曲目《奇蹟》前奏響起，全場綠光閃爍、合唱聲不絕於耳，氣氛感人至深。台北場壓軸曲是為動畫《ONE PIECE～航海王～》所創作的主題曲《天使與惡魔》，以立體光束穿越現場煙霧特效，重現穿越後的歸途，象徵此段冒險旅程的完成與新希望的誕生。安可段落中，回到舞台熱唱的GRe4N BOYZ接連帶來《我就愛熱鬧～你呢？～》、《伊卡洛斯》、《星光的歡呼》、《聲～koe2018～》等人氣歌曲，現場氣氛再度沸騰，最終以《every》作結，全場歌迷熱情揮舞手燈與扇子齊唱，象徵「明天比今天多一點希望」，為這場跨越時空的奇蹟夜畫下完美句點。

演出尾聲，HIDE代表全員向歌迷致謝，表示今天這一刻、這個地方，就是所有人的共同座標，也是彼此的重要約定，「能與大家在這裡度過快樂的時光，是我們共同完成的奇蹟。」navi笑著說：「人生就像沿著座標前進的旅程，偶爾回頭看看，也能找到前進的力量喔！」而在他溫暖的話語之後，SOH向台下揮手喊話：「無論未來多遠，我們都會再次在那個座標相遇，一起歌唱、一起前進。」

GRe4N BOYZ帶大家來場冒險。（大鴻藝術提供）GRe4N BOYZ帶大家來場冒險。（大鴻藝術提供）

最後92則是溫暖地總結道：「願我們的座標能一再相交，直到下一次再相見的那一天！」並賣關子預告GRe4N BOYZ在2027年將有大動作，全場隨即爆出熱烈歡呼，綠光再度閃爍不停，相互呼應。

