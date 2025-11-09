自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐振剛自首閃兵現身了！台下禱告神情曝光 宋逸民緩頰：希望給他機會

唐振剛低調現身教會活動。（記者傅茗渝攝）唐振剛低調現身教會活動。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈「閃兵風暴」持續延燒，前Energy成員唐振剛上月28日在律師陪同下，主動前往新北地檢署自首，坦承年輕時偽造「高血壓病歷」規避兵役。沉寂多日的他，今（9）日低調現身由「藝起發光」團隊帶領錄製的《聖誕音樂慶典》，在眾人高唱聖歌、傳遞祝福時，他則在台下靜默禱告。

唐振剛日前透過經紀公司發聲，坦言對年少輕率的行為深感懊悔，「經過反省後決定勇敢面對，願意接受法律制裁。」他誠摯向粉絲致歉，並表示過去雖歷經多次偵查未被指向，但不願再抱僥倖心理，「如果能重來，一定會光榮服役，盡到義務。」

唐振剛未隨藝起發光教友上台。（記者傅茗渝攝）唐振剛未隨藝起發光教友上台。（記者傅茗渝攝）

今日錄影現場，宋逸民、陳維齡帶領教友獻唱詩歌、傳遞福音時，意外撇見唐振剛戴著口罩站在台下，未上台表演，全程神情肅穆，不過他未待到節目結束便提前離場。

宋逸民受訪時表示，當下並未注意到唐振剛在現場。吳東諺則代為解釋，唐振剛家裡最近有些變故，所以沒有上台參與，他自首前也有提前告知，教會都有幫忙守望與禱告。宋逸民接著緩頰：「他很好啊，那是很多年前的事情，我們就是陪伴他、幫他調整心思，他現在很好。希望社會大眾給他機會。」他強調，教會的立場是關心、陪伴、禱告，幫助人冷靜沉澱、誠實面對自己。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中