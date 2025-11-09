唐振剛自首閃兵現身了！台下禱告神情曝光 宋逸民緩頰：希望給他機會

唐振剛低調現身教會活動。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈「閃兵風暴」持續延燒，前Energy成員唐振剛上月28日在律師陪同下，主動前往新北地檢署自首，坦承年輕時偽造「高血壓病歷」規避兵役。沉寂多日的他，今（9）日低調現身由「藝起發光」團隊帶領錄製的《聖誕音樂慶典》，在眾人高唱聖歌、傳遞祝福時，他則在台下靜默禱告。

唐振剛日前透過經紀公司發聲，坦言對年少輕率的行為深感懊悔，「經過反省後決定勇敢面對，願意接受法律制裁。」他誠摯向粉絲致歉，並表示過去雖歷經多次偵查未被指向，但不願再抱僥倖心理，「如果能重來，一定會光榮服役，盡到義務。」

唐振剛未隨藝起發光教友上台。（記者傅茗渝攝）

今日錄影現場，宋逸民、陳維齡帶領教友獻唱詩歌、傳遞福音時，意外撇見唐振剛戴著口罩站在台下，未上台表演，全程神情肅穆，不過他未待到節目結束便提前離場。

宋逸民受訪時表示，當下並未注意到唐振剛在現場。吳東諺則代為解釋，唐振剛家裡最近有些變故，所以沒有上台參與，他自首前也有提前告知，教會都有幫忙守望與禱告。宋逸民接著緩頰：「他很好啊，那是很多年前的事情，我們就是陪伴他、幫他調整心思，他現在很好。希望社會大眾給他機會。」他強調，教會的立場是關心、陪伴、禱告，幫助人冷靜沉澱、誠實面對自己。

