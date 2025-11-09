自由電子報
娛樂 最新消息

黃立成自爆拒絕徐若瑄 發豪語：不是男主角不演

黃立成（左）曾與陳柏霖合作電影《變身》。（翻攝自Threads）黃立成（左）曾與陳柏霖合作電影《變身》。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從「LA Boyz」出道的「麻吉大哥」黃立成近年漸從演藝圈淡出，將發展重心轉往虛擬貨幣投資，不過最近加密貨幣歷經大起大落，讓黃立成的資產也多次經歷動盪。黃立成今（9）日突然回憶起自己的演員生涯，更曝光自己曾經拒絕徐若瑄床戲，以及發下豪語：不是男主角，我不演。

黃立成曾發下豪語：不是男主角，我不演。（翻攝自Threads）黃立成曾發下豪語：不是男主角，我不演。（翻攝自Threads）

黃立成說「那一年我拍完歐陽盆栽之後，客串的片約紛至沓來，陸續又拍了變身、大尾鱸鰻等許多作品，在戲裡幫劉德華擋雷射pew pew，我甚至客串到好萊塢，跟Emma Stone艾瑪史東、Josh Brolin（薩諾斯）和Ryan Gosling（芭比的肯）、Sean Penn 一起演戲」。當時黃立成認為自己的時代來臨了，片約也如雪片般不斷塞爆他的信箱，讓他放話：「不是男主角，我不演」！

黃立成透露徐若瑄找他客串、跟她演床戲都被拒絕。（翻攝自Threads）黃立成透露徐若瑄找他客串、跟她演床戲都被拒絕。（翻攝自Threads）

發出豪語之後，就沒有人找黃立成演戲了。他透露「後來連徐若瑄找我客串，跟她演床戲我超想…但我有原則，拒絕了」語氣充滿悔意。如今15年過去了，黃立成發問：捂郎咩款挖嗯男主角嘸（有人要看我演男主角嗎）？

點圖放大
點圖放大
