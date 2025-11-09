自由電子報
娛樂 電影

許瑞奇《好孩子》成金馬影帝黑馬！抱台灣人夫哭6小時虛脫

〔記者廖俐惠／台北報導〕新加坡電影《好孩子》入圍本屆金馬獎2項大獎，男主角許瑞奇、導演王國燊今天（9日）在台接受訪問，許瑞奇被視作金馬影帝大黑馬，直呼得知入圍「不敢相信」，昨天在金馬影展放映時，片中台灣演員路斯明以及觀眾們哭成淚海，許瑞奇竟然被要求簽名、合影的人推著走，讓他覺得受寵若驚，「我沒有想到反應是這樣。」

導演王國燊（左）、許瑞奇帶著電影《好孩子》來台受訪，現場歡笑聲不斷。（記者廖俐惠攝）導演王國燊（左）、許瑞奇帶著電影《好孩子》來台受訪，現場歡笑聲不斷。（記者廖俐惠攝）

現年32歲的許瑞奇戲外是個大直男，王國燊看中他演出變裝皇后「阿好」一角的原因，是看到他在《你的世界我們懂》中能夠拋開偶包演出自閉症者，「我問他這個角色有沒有興趣？他坦白跟我說沒有把握，我看中的就是那份誠實。」許瑞奇雖然接下角色，不過明確表明需要支援，他花了兩年的時間，去秀場當小跟班，從中學習。

2024年時機成熟，《好孩子》正式開拍，為了這部戲，許瑞奇要求經紀人把所有工作都推掉，整整3個月專注準備角色中。他花了2、3個禮拜學習穿高跟鞋走路，且為符合阿好一角的身材婀娜多姿，還必須要露出腰部，許瑞奇從70公斤瘦到59公斤，那段時間只喝湯、喝水，到晚上才吃幾顆雲吞，也不能跑步、健身，只可惜身為大男人的肌肉還是很難弄不見。

由於許瑞奇需要化身變裝皇后，光是底妝就要化3個小時，他要求自己一定要夠辣、夠漂亮。被問到一開始會不會覺得彆扭？許瑞奇不諱言試衣服、穿胸罩時確實有點尷尬，後來態度轉變，「看吧！讓大家隨便看吧！太熱了，趕緊脫了，可以呼吸。」對於他的表現，原型人物、變裝皇后「阿真」表示很滿意，更笑說：「我下輩子投胎要長這樣。」

許瑞奇在《好孩子》中挑戰變裝皇后，扮相被原型人物「阿真」讚賞。（甲上娛樂提供）許瑞奇在《好孩子》中挑戰變裝皇后，扮相被原型人物「阿真」讚賞。（甲上娛樂提供）

許瑞奇的家人已經看過電影，他們都說長得很像小他2歲的親妹妹，被問到妹妹給什麼評價？許瑞奇幽默表示：「當天之後就沒聊天了！」

在片中飾演許瑞奇男友的是台灣已婚演員路斯明，兩人在電影尾聲有一場重頭戲，竟然一拍就6小時，王國燊分享：「因為那邊沒有台詞，我希望可以是路斯明要許瑞奇好好愛自己的，哭了9至10次虛脫了，哭得很慘，現場台詞都是即興的。」王國燊坦言，其實這個劇本在2021年就已經發給路斯明看，「路斯明他就說好，開拍一定要約他，他還從加州飛來新加坡。」其實找台灣人的另一原因，也是因為台灣同婚合法化，對同志來說是「可以選擇逃離的地方」，才有助於劇情發展。

許瑞奇《好孩子》成金馬影帝黑馬！抱台灣人夫哭6小時虛脫許瑞奇憑《好孩子》首度入圍金馬獎最佳男主角。（甲上娛樂提供）
金馬頒獎典禮即將在22日舉行，屆時許瑞奇、王國燊還會向劇組告假飛來台參加，許瑞奇透露金馬入圍公布那天在拍戲，自己沒有抱太高的期望，只是前一個禮拜受訪時，新加坡記者都希望他能入圍，反而讓他更加緊張，「被他們一說我更有壓力，當天拍戲，我把手機關掉，後來放飯看手機，結果一看被炸爆了！」尤其是經紀人反應更加劇烈，當場在會議室失控。

許瑞奇稱，在得知入圍影帝後的4、5天才終於沉澱下來，被問到有沒有信心拿獎？許瑞奇表示隨緣，入圍已經很開心且榮幸了。對於他的對手，許瑞奇表示知道張孝全有演台灣偶像劇，媽媽更喜歡；而他今年才與許光漢在新加坡相見歡，遺憾未能好好聊聊，最後僅打個招呼，說「台灣見」。《好孩子》12月5日在台上映。

