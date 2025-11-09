自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《深度安靜》金馬大勢7項入圍 沈可尚開心演技獎全提名：超爽的

導演沈可尚、監製瞿友寧、演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲，金馬影展深度安靜星光舞台活動（記者王文麟攝）導演沈可尚、監製瞿友寧、演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲，金馬影展深度安靜星光舞台活動（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《深度安靜》今（9）在金馬影展首映，該片入圍「金馬62」最佳男女主角、新導演等7項大獎，沈可尚談到入圍帶來的激勵：「看到三個家人（張孝全、林依晨、金士傑）都入圍，超爽的。我們住在一起、拍片、生活在一起，有時候彷彿忘了自己是在拍片。」

《深度安靜》改編台灣小說家林秀赫的同名短篇，張孝全、林依晨、金士傑攜手挖掘「家庭秘密」，傳遞說不出口的憤怒與悲傷。

導演沈可尚、監製瞿友寧、演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲，金馬影展深度安靜星光舞台活動（記者王文麟攝）導演沈可尚、監製瞿友寧、演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲，金馬影展深度安靜星光舞台活動（記者王文麟攝）

沈可尚表示，過去20年多專注於紀錄片創作，「我一直很關心家庭與人性，那些真實的樣貌」。但十年前的一次田野調查他忽然意識到：「若用劇情片形式去講，某些結構、某些隱喻更能被理解。」於是決定改拍劇情片，這也是他面臨的最大挑戰。

導演沈可尚、監製瞿友寧、演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲，金馬影展深度安靜星光舞台活動（記者王文麟攝）導演沈可尚、監製瞿友寧、演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲，金馬影展深度安靜星光舞台活動（記者王文麟攝）

張孝全談起與角色的連結時說：「說實話，第一次看到劇本就非常喜歡，和導演碰面、聊過之後，他還是一樣充滿熱情與愛。」他舉例和沈可尚的關係，說道：「我們像三幕劇：起、承、轉、合，每一段都有我們討論、修正、流暢的過程。有時候場景沒一句台詞也有感覺衝擊，那才是真實」。

《深度安靜》圍繞一對夫妻因家庭事件、情感裂縫與世代距離所產生的張力；監製瞿友寧表示：「我們原本剪了三小時，最後剩下110分鐘，時空跨界、結構重疊，很神奇的是，很多人以為沒動（剪接）太多，但劇本的每個細節其實都在發聲。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中