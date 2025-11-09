陳亞蘭攻讀碩土「再曝新身分」 捐6位數助花蓮災情

陳亞蘭參與臺師大GF-EMBA校友會，為第二屆理監事選舉投下神聖一票。（臺師大GF-EMBA提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲王陳亞蘭再添新身分，她近日當選師大管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會第二屆理事長，象徵她在「時尚、管理、藝術、公益」多重領域的跨界實踐再寫新頁。

陳亞蘭是師大GF-EMBA106級校友，自畢業以來幾乎年年回母校參與講座、錄製畢業祝福影片或與在校生交流。她感念母校的啟發與師長指導，也以實際行動回饋學校。在理事長就任典禮致詞時，陳亞蘭盼能延續「美」的影響力 讓時尚從「心」出發，她感性表示：「很榮幸獲得各位會員們的推選，接下GF-EMBA校友會第二屆理事長的職務。我要特別感謝第一屆周珊旭理事長與全體理監事的努力，讓校友會在創會階段奠下良好基礎。新會期我將延續宗旨，凝聚所有校友的力量，透過活動與專業串聯，攜手在不同領域開拓更多機會。」

陳亞蘭當選臺師大GF-EMBA校友會理事長。（臺師大GF-EMBA提供）

陳亞蘭更強調，「希望讓美與時尚不只是外在的發光，更能在心裡發亮」，未來將推動校友會參與更多社會公益，讓時尚不僅是一門產業，更是一種善的力量。她在新一任會期預計將以社會公益活動揭開序幕，邀請所有校友共同參與。

陳亞蘭求學期間表現優異，曾獲師大傑出校友肯定。她將在母校所學的時尚美學與管理思維，運用於歌仔戲創作與製作中，打造出最潮的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，以創新視覺語言與現代節奏重新詮釋傳統藝術，廣受業界與觀眾讚譽，獲得金鐘戲王殊榮。多年來，她致力於推動歌仔戲文化永續傳承，近期並積極籌備結合實境綜藝的創新節目，計畫再次跑透透全台，將戲曲文化帶進生活，用行動實踐時尚美學與傳統文化。

陳亞蘭與臺師大GF-EMBA第二屆校友會理監事合影。（臺師大GF-EMBA提供）

理事會當天，陳亞蘭也展現嘉慶君「體恤民情」的精神，呼籲校友一同為花蓮災情捐款，並拋磚引玉捐出六位數善款，以及號召校友共同參與「公益愛行腳徒步環寶島」行動，以實際行動落實「美在心中、善在腳下」的理念，她認為：「與時俱進，是時尚的精神；持續學習，是人生最美的風景。」

