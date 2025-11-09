自由電子報
娛樂 最新消息

南韓名導演腦出血急救18天不治 家屬遵從遺願捐4器官

金燦民遺屬在8日藉由他的IG帳號傳達訃告。（擷取自neu_gate_film/IG）金燦民遺屬在8日藉由他的IG帳號傳達訃告。（擷取自neu_gate_film/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓導演金燦民（김창민）驟逝，消息震驚影壇，先前因突發性腦出血送醫搶救，經過18天治療仍被判定腦死，於11月7日離世，享年40歲。家屬遵從他生前遺願，決定捐出4個器官，讓多名患者重獲新生。

綜合外媒報導，金燦民以短片《九宜站3號出口》聞名，早年以孔劉主演的《諜影殺機》擔任過美術道具出道，後來參與多部商業與獨立電影的美術製作，包括《獄火重生》、《魔女》、《毒梟》、《如果雨之後》與《烈火救援》等，長期活躍於電影幕後團隊，累積豐富經驗與口碑。媒體報導指出，親友形容他表面堅強、內心溫柔細膩，對創作充滿熱情。

家屬在社群貼文中表達哀痛，並透露靈堂設於漢陽大學九里醫院殯儀館1號室，將於11月10日上午出殯，安葬於盆唐紀念公園。貼文中也請求外界以祈禱與祝福悼念金燦民，並感謝醫護與器官移植團隊的協助，使他的最後選擇能化為他人新生。

業界人士與影迷對金燦民的離去深表惋惜，社群媒體上亦湧現追思與致敬的留言。雖然他多以幕後身分工作，但其參與的作品與短片都為韓國影壇注入聲音與創意，家屬選擇捐贈器官，也被視為將生命延續給他人的溫暖遺願，感染不少人。對於同業與觀眾來說，金燦民留下的作品與幕後貢獻，將持續在影像中被記憶與緬懷。

