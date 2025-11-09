「台韓金髮姐妹」夢幻合體！卉妮喊明年留樂天

左圖卉妮、右圖朴星垠。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩卉妮與南韓人氣啦啦隊員朴星垠（Park Seung-eun），在「2025桃園亞洲職棒交流賽」上終於夢幻同框！兩位金髮甜心站在一起，宛如「雙胞胎姊妹花」，畫面曝光後立刻掀起球迷熱議。

卉妮笑說，原本唱名順序不是她和朴星垠連在一起，「但球迷一直喊要我們同框，最後乾脆自己『交換位子』，讓粉絲的願望成真。」兩人頭髮顏色、笑容神似，被粉絲封為「金髮雙胞胎」，還有人笑稱朴星垠是「奔妮」──「大號版卉妮」，因為她高出一截。

卉妮2026桌曆走居家風格。（樂天桃猿提供）

談起第一次見面，卉妮笑得靦腆：「我們都超害羞！她是超I人，我也是，所以就互看、微笑，完全不知道該講什麼，超可愛的！」她形容對方就像鏡中倒影，笑容同樣甜美。

除了可愛互動外，卉妮也觀察到各國啦啦隊的不同風格，「韓國的音樂節奏感超強，三振舞那節奏真的會洗腦；日本啦啦隊的整齊度則驚人，就連拍合照都會排好角度、比愛心、下腰，超有紀律。」

2025 桃園亞洲職棒交流賽樂天女孩和KT巫師啦啦隊合影。（樂天桃猿提供）

目前進入休賽季，卉妮忙著宣傳樂天女孩《RAKUTEN GIRLS 2026桌曆》，這次她以「居家感」為主題，展現溫柔自然的一面。至於明年的計畫，她甜笑表示：「還想繼續留在樂天，明年也要一起加油！」

