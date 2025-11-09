自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星被說撞臉張菲兒 自豪「更像黃立行」拍戲即興模仿

在《聽海湧》表現亮眼入選北影「非常新人」的李國強，近期新作《接住流星的人》再度展現細膩真摯演技 （廣達多媒體提供）在《聽海湧》表現亮眼入選北影「非常新人」的李國強，近期新作《接住流星的人》再度展現細膩真摯演技 （廣達多媒體提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕30歲的李國強入選2025年台北電影獎「非常新人」，近期在大愛劇《接住流星的人》展現細膩演技，他在即將播出的影集《監所男子囚生記》化身懶散可愛的獄警，展現喜感與反差魅力。

演員李國強從非科班到非常新人！靠想像力養成演技哲學 （廣達多媒體提供）演員李國強從非科班到非常新人！靠想像力養成演技哲學 （廣達多媒體提供）

李國強在影集《監所男子囚生記》中化身懶散卻可愛的獄警 （愛奇藝國際版、壹壹影業提供）李國強在影集《監所男子囚生記》中化身懶散卻可愛的獄警 （愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

李國強在《接住流星的人》飾演課輔班的志工老師，與影后陸小芬有非常多精彩的對手戲，他說：「一開始聽到要跟小芬姐對戲，只想著哇！這麼快就能遇到她。」沒想到定裝當天，陸小芬就主動熱情打招呼，讓他原本的緊張瞬間消散。片場中，陸小芬總是笑嘻嘻、愛分零食給大家，甚至只要演員台詞講得順，就會握手鼓勵一句：「你會得獎！」李國強感動回憶：「她給的能量真的滿到溢出來，每次重拍都像第一次一樣飽滿。」其中最讓他難忘的，是與陸小芬在課輔班告別的那場戲，「她幾乎沒台詞，卻用眼神和手的力道傳遞情緒，那一刻真的像要離開一個家，被她演到全身發麻」。

李國強在影集《監所男子囚生記》中展現喜感與反差魅力 （愛奇藝國際版、壹壹影業提供）李國強在影集《監所男子囚生記》中展現喜感與反差魅力 （愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陸小芬（左）在大愛劇《接住流星的人》大讚李國強（中）會得獎！ （大愛電視提供）陸小芬（左）在大愛劇《接住流星的人》大讚李國強（中）會得獎！ （大愛電視提供）

李國強在《監所男子囚生記》再度與施名帥合作，他笑說：「主要是開心多於壓力，因為在《聽海湧》的時候就受小帥哥很多照顧。」兩人私下互動充滿笑料：「小帥哥覺得我很像張少懷，我告訴他其實很多人都說我更像黃立行，結果他逢人介紹我是黃立行，還誘導我把黃立行的元素放進角色裡！」李國強也常在片場即興加入「黃立行風格」的小動作與語氣，逗得全劇組笑成一片。

李國強（左）在大愛劇《接住流星的人》裡的一場分離戲，被金馬影后陸小芬（右）演到全身發麻! （廣達多媒體提供）李國強（左）在大愛劇《接住流星的人》裡的一場分離戲，被金馬影后陸小芬（右）演到全身發麻! （廣達多媒體提供）

李國強在大愛劇《接住流星的人》中飾演課輔班的志工老師 （大愛電視提供）李國強在大愛劇《接住流星的人》中飾演課輔班的志工老師 （大愛電視提供）

回憶起在《監所男子囚生記》一場桌球比賽的戲，雖然只是加油的角色，卻拍了一整天，李國強說：「有好多即興演出，現在回想起來還是覺得自己可以更放開一些。」他感性說，施名帥曾在拍攝空檔走過來稱讚他：「不錯啊，滿鬆的。」讓他驚喜又感動，「謝謝一路上遇到的這些前輩給了我繼續往前的勇氣，也讓我越來越相信自己」。

李國強（左）在大愛劇《接住流星的人》與金馬影后陸小芬（右）有精彩對戲。（大愛電視提供）李國強（左）在大愛劇《接住流星的人》與金馬影后陸小芬（右）有精彩對戲。（大愛電視提供）

雖然不是科班出身，李國強卻在短時間內展現極佳的角色轉換能力。他分享：「我會先想清楚這個角色存在的意義，是要傳達什麼、在團體中扮演什麼樣的個性，再從生活經驗中去捏出角色。」他笑說自己對表演方法「一竅不通」，全靠觀察與想像力去揣摩每個人物，「每一個角色對我來說都有突破，但還稱不上大突破」。

李國強在大愛劇《接住流星的人》中飾演劇中志工老師，進入課輔班工作，協助弱勢孩子 （大愛電視提供）李國強在大愛劇《接住流星的人》中飾演劇中志工老師，進入課輔班工作，協助弱勢孩子 （大愛電視提供）

李國強提到，最特別的經驗是用日文演出《聽海湧》，「學日文原本只是興趣，沒想到當演員後竟然派上用場，覺得超開心」，他感性表示，從《聽海湧》的青澀成長到《接住流星的人》的溫柔告別，再到《監所男子囚生記》的幽默與鬆弛，每一個角色都讓他更突破自己，也更確信：「表演不是演別人，而是學會在角色裡更了解自己。」

對於能連續與陸小芬、施名帥合作，李國強學到他們對待表演的態度：「他們不帶光環、不擺架子，專注完成每一場戲，這就是我心中理想的演員。」他分享自己常在精品活動的打工現場遇見合作過的演員前輩，曾經有一次巧遇劉冠廷，兩人曾經在影集《第三佈局 塵沙惑》合作過，劉冠廷不只主動認出他，並且三度上前問候給予自己鼓勵，「我當下端著托盤邊哭邊笑，覺得這一路再辛苦都值得」。

李國強在大愛劇《接住流星的人》再度展現細膩真摯的演技 （大愛電視提供 ）李國強在大愛劇《接住流星的人》再度展現細膩真摯的演技 （大愛電視提供 ）

李國強接下來會在11月上映的電影《大濛》與尚未播出的《成名在望》亮相，挑戰一正一邪兩種角色。被問最想合作對象，他秒答：「謝盈萱！其實我也滿常在打工場合服務盈萱姐，希望下次見面是在片場，而不是只在活動會場。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中