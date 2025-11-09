自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹子萱不忍姊姊遭網路霸凌 硬起來拍片反擊黑粉

詹子萱（右起）在《看看你有多愛我》和楊謹華、林思廷飾演一家人。（Hami Video提供）詹子萱（右起）在《看看你有多愛我》和楊謹華、林思廷飾演一家人。（Hami Video提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕詹子萱在Hami Video影集《看看你有多愛我》飾演總是被家庭忽視的小女兒「溫莉莉」，劇中看見雙胞胎姊姊林思廷遭受網路霸凌，為姊打抱不平，決心鼓起勇氣拍影片發聲，意味著該角色即將有巨大轉變與突破，她透露自己在現實中也曾「護弟心切」。

詹子萱在《看看你有多愛我》雖被家人忽略，但她最後會以行動展現對家人的愛。（Hami Video提供）詹子萱在《看看你有多愛我》雖被家人忽略，但她最後會以行動展現對家人的愛。（Hami Video提供）

詹子萱劇中長期活在姊姊的光環下，被媽媽忽略、壓抑情緒，談到這個角色的詮釋難度，詹子萱坦言：「相當困難，尤其是她的情緒是一直忍、一直壓著，後面才整個衝出來。」她也悄悄劇透，後半劇情中有一些場面絕對會讓觀眾動容，她自己也對印象深刻，「她那個對姊姊、媽媽的愛是很深的，她可以不惜一切去愛她們」。

詹子萱在《看看你有多愛我》飾演楊謹華的女兒。（ Hami Video提供）詹子萱在《看看你有多愛我》飾演楊謹華的女兒。（ Hami Video提供）

詹子萱第一次與楊謹華合作，戲裡母女關係張力強烈，戲外卻建立起如親人般的情誼，她感動表示：「我很喜歡在她旁邊觀摩她的表演，也很喜歡聽她分享表演、人生經驗，每一次都聽得超著迷。」更透露楊謹華在拍攝時主動幫助她的視線，讓她能好好看著對方眼睛對戲，「那瞬間真的會覺得很感動，很有安全感」。

詹子萱在《看看你有多愛我》飾演內向害羞的雙胞派妹妹。（Hami Video提供）詹子萱在《看看你有多愛我》飾演內向害羞的雙胞派妹妹。（Hami Video提供）

被問本身個性是否和角色相似，經常把話藏在心裡，不敢說出口，詹子萱笑說：「以前某些小地方有點像，但現在比較會直接講，先做再說，不喜歡扭扭捏捏。」她也分享童年時保護弟弟的故事：「小時候有陣子我弟被欺負，我那段時間每天都親自帶他去教室上課，陪他走到教室我再去自己的教室，也示意警告同學不要再欺負我弟。」展現出她溫柔又有行動力的保護本能。《看看你有多愛我》每週日於Hami Video上架新集數。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中