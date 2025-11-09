《好友港節》拉近台港澳距離 港仔台爸張啟樂好嗨

第3屆好友港節8日在華山文創園區熱鬧登場，由曾寶儀（左）擔任本次活動大使，剛當爸爸的張啟樂擔任節目主持人。（翻攝自張啟樂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕第3屆好友港節8日在華山文創園區熱鬧登場，由女星曾寶儀擔任本次活動大使，與活動總召集人張啟樂合體掀熱潮，剛晉升「港仔台爸」的張啟樂4日甫迎來女兒誕生，今（9）日是活動第2天，他開心說：「《好友港節》是拉近台港澳彼此活動，希望以後每年都能繼續舉辦。」

張啟樂表示昨天的《好友港節》好好玩好開心，雖然前一晚都在照顧太太沒怎麼睡，但在現場看到人潮爆滿，大家玩得投入開心，連他也更有精神更有活力，且看到很多很久不見的老朋友，還收到在場朋友對他和家人祝福，張啟樂直呼感動。

活動上，張啟樂（左）開心和好久不見的香港朋友同框合影。（翻攝自張啟樂臉書）

今天是今年《好友港節》最後一天，張啟樂透過《自由娛樂頻道》高喊：「無論你昨天有沒有來，今天希望能在《好友港節》看到你。」

臺港經濟文化合作策進會與陸委會共同舉辦的「2025好友港節市集」，一連兩天在台北華山文創園區熱鬧開幕，活動以「台港澳共振」為主題，除邀請知名藝人曾寶儀擔任活動大使與現場民眾同樂外，亦讓民眾享受由在台港澳朋友所設置的道地美食及文創商品攤位，同時也欣賞由謝雅兒、劉志遠、謝宇威等台港歌手所帶來的精采演出，在台港澳文化共同交織下，讓參與民眾沉浸在一個「港」動的周末假日午後時光。

