自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《好友港節》拉近台港澳距離 港仔台爸張啟樂好嗨

第3屆好友港節8日在華山文創園區熱鬧登場，由曾寶儀（左）擔任本次活動大使，剛當爸爸的張啟樂擔任節目主持人。（翻攝自張啟樂臉書）第3屆好友港節8日在華山文創園區熱鬧登場，由曾寶儀（左）擔任本次活動大使，剛當爸爸的張啟樂擔任節目主持人。（翻攝自張啟樂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕第3屆好友港節8日在華山文創園區熱鬧登場，由女星曾寶儀擔任本次活動大使，與活動總召集人張啟樂合體掀熱潮，剛晉升「港仔台爸」的張啟樂4日甫迎來女兒誕生，今（9）日是活動第2天，他開心說：「《好友港節》是拉近台港澳彼此活動，希望以後每年都能繼續舉辦。」

張啟樂表示昨天的《好友港節》好好玩好開心，雖然前一晚都在照顧太太沒怎麼睡，但在現場看到人潮爆滿，大家玩得投入開心，連他也更有精神更有活力，且看到很多很久不見的老朋友，還收到在場朋友對他和家人祝福，張啟樂直呼感動。

活動上，張啟樂（左）開心和好久不見的香港朋友同框合影。（翻攝自張啟樂臉書）活動上，張啟樂（左）開心和好久不見的香港朋友同框合影。（翻攝自張啟樂臉書）

今天是今年《好友港節》最後一天，張啟樂透過《自由娛樂頻道》高喊：「無論你昨天有沒有來，今天希望能在《好友港節》看到你。」

臺港經濟文化合作策進會與陸委會共同舉辦的「2025好友港節市集」，一連兩天在台北華山文創園區熱鬧開幕，活動以「台港澳共振」為主題，除邀請知名藝人曾寶儀擔任活動大使與現場民眾同樂外，亦讓民眾享受由在台港澳朋友所設置的道地美食及文創商品攤位，同時也欣賞由謝雅兒、劉志遠、謝宇威等台港歌手所帶來的精采演出，在台港澳文化共同交織下，讓參與民眾沉浸在一個「港」動的周末假日午後時光。

 

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中