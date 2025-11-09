自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼怪》《太陽的後裔》導演出手！《親愛的X》3亮點打造最美惡女

國民甜妹金裕貞在《親愛的X》變身惡女。（翻攝自tvN IG）國民甜妹金裕貞在《親愛的X》變身惡女。（翻攝自tvN IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金裕貞、金永大主演韓劇《親愛的X》改編自同名人氣網漫，描繪金裕貞飾演的頂級女演員「白雅珍」為攀上事業巔峰，不惜帶著偽善面具，殘酷踐踏他人的故事，劇集3大亮點公開。

★ 追劇亮點一：豪華製作團隊的黃金組合

《親愛的X》由《Sweet Home》系列、《鬼怪》、《太陽的後裔》、《陽光先生》等作品聞名的導演李應福執導，《Sweet Home 3》的導演朴昭睍共同掌鏡；編劇則是2018年KBS短篇劇本徵選最優秀獎得主崔子元，以及《親愛的X》原作漫畫作者潘志澐共同執筆。

導演李應福說：「這是我第一次執導『反派』作為主角的作品，喜歡『重口味』劇情的觀眾，建議在不被劇透的情況下欣賞，會更有樂趣。」

編劇崔子元也表示：「第1至第4集是白雅珍這個人物誕生的過程。只要跟隨角色的選擇與情感軌跡，觀眾自然會產生共鳴。」

金裕貞（左）黑化搭金永大互飆戲。（翻攝自tvN IG）金裕貞（左）黑化搭金永大互飆戲。（翻攝自tvN IG）

★ 追劇亮點二：演員群之間的化學反應

「國民甜妹」金裕貞飾演為了生存戴上面具的白雅珍，她表示：「能展現與以往截然不同的樣貌，讓我既興奮又期待。希望觀眾能與我一起感受這部作品的獨特魅力與多層情感。」

金永大飾演相信「救贖就是愛」的尹俊瑞，「這部作品中人物之間情感起伏極具張力，令人印象深刻。」身為白雅珍追隨者的金度勳則說：「這部劇呈現那些既熟悉又陌生的關係所產生的情感碰撞，相信觀眾會有許多共鳴。」

★ 追劇亮點三：緊湊劇情與金裕貞「入魂式演技」

導演李應福強調：「我不想讓觀眾只是對白雅珍產生同情，而是能對她的行動感到緊張與好奇。相比原作，我讓她承受更多身體與心理上的痛苦。」

他也補充：「金裕貞的『入魂式演技』會讓觀眾在譴責與憐憫之間反覆搖擺，體驗如雲霄飛車般的情感衝擊。」

金裕貞「戴上偽善面具」掀話題。（翻攝自tvN IG）金裕貞「戴上偽善面具」掀話題。（翻攝自tvN IG）

《親愛的X》全劇共12集，前4集已於HBO Max獨家上線，之後每週四將更新2集。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中