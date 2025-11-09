自由電子報
娛樂 最新消息

恭迎露皇回歸！趙露思慶生落淚泣不成聲

趙露思今（9）日迎來27歲生日。（翻攝自微博）趙露思今（9）日迎來27歲生日。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思靠著《許我耀眼》再嚐人氣高潮，去年底她和經紀公司「銀河酷娛」鬧翻，今（9）日迎來27歲生日的她喜事連連，不僅在生日前夕再成都舉辦免費「思念如面」慶生見面會，更宣布工作室正式回歸，象徵與原經紀公司「銀河酷娛」合約糾紛有了突破性進展。

趙露思昨提前在成都舉辦粉絲生日音樂派對，在舞台上激動落淚泣不成聲，她感動說：「前兩個月時，確實有我覺得可能沒有辦法再當演員了。」哽咽致詞全場粉絲也跟著哭了。

趙露思憑《許我耀眼》再達人氣高潮。（LINE TV提供）趙露思憑《許我耀眼》再達人氣高潮。（LINE TV提供）

生日派對上，粉絲看到趙露思連換多套華服，只見她情緒潰堤說：「今天能在這裡見到大家，絕對是開心的，因為太難了，因為太難了，但我想你們，還有我讓我回到這個舞台上，覺得就算生病也沒有什麼大不了，還是可以繼續做我想做的事情，謝謝你們。」

趙露思工作室８日在微博發文表示：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發。」並釋出主演新劇《許我耀眼》的拍攝花絮，形容她「在角色中突破自我，用行動詮釋年輕演員的執着與擔當」，貼文一出立即引發粉絲狂歡，不少鐵粉留言「恭迎露皇回歸」！

點圖放大
點圖放大
