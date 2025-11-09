自由電子報
娛樂 最新消息

「真心癡子」獲惡女一句話救贖！金度勳《親愛的X》演出最痛靈魂

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星金度勳曾演出韓劇《MOVING異能》、《7人的逃脫》打開知名度，他在TVING原創劇《親愛的X》飾演的「金在吾」在惡女「白雅珍」的身上找到活下去的理由，兩人在首集初次見面、糾纏的模樣，瞬間吸引觀眾目光。

金度勳在《親愛的X》陷暴力陰影。（HBO Max提供）金度勳在《親愛的X》陷暴力陰影。（HBO Max提供）

金度勳在戲中遭受家庭暴力陰影，過著無力人生，聽到白雅珍一句「你不是沒用的人，至少對我來說不是」時，內心受到震撼，首次感到自己生而為人的存在價值，成為改變他人生的轉折點。

《親愛的X》改編自同名網漫，開播前，金度勳因和原作角色的高相似度備受期待。他以俐落短髮與校服造型呈現角色的粗獷感，眼神在冷與熱之間完美切換，令人物形象更立體，細膩詮釋出滿身傷痕卻渴望救贖的靈魂。

金度勳（左）在戲中甘願成為金裕貞的影子。（翻攝自X）金度勳（左）在戲中甘願成為金裕貞的影子。（翻攝自X）

以下為金度勳的問答訪問：

• 你在塑造、詮釋角色時，融入原著漫畫的哪些面向？

金度勳：原著漫畫幫助我了解故事的氛圍和調性，我著重刻劃角色的外表與舉止，呈現與漫畫中相同的能量。

• 你認為這部影集在當今的世界中能引起什麼共鳴？和觀眾可以在你的角色中學到什麼？

金度勳：這部影集探討人們表達愛、關懷與支持的不同方式，以及人們在經歷成功與失敗時所展現的情感。比起從影集中學到什麼，我更希望觀眾能夠感同身受，體會「金在吾」如何真誠的為他信任的人付出一切與犧牲。

• 在準備角色和拍攝的期間，最大的挑戰是什麼？

金度勳：「金在吾」這角色和我的個性、過去飾演的角色有很大的不同。我通常飾演的是沉著、謹慎的角色，但在吾是情感外顯、隨心所欲的。因為他跟我本人差距很大，一開始我很擔心該如何扮演他；但在與導演第一次會面時，導演鼓勵我用自己的方式塑造這個角色，給了我信心，全心投入角色。

金度勳拋開冷靜形象，爆發式演出「情感外顯男孩」。（翻攝自X）金度勳拋開冷靜形象，爆發式演出「情感外顯男孩」。（翻攝自X）

• 《親愛的X》已拍攝完一陣子了，你做了什麼讓自己回歸日常？有沒有哪些時刻讓你覺得你還在扮演這個角色？

金度勳：《親愛的X》拍攝完後，這是我第一次覺得自己需要退後幾步、將自己與角色抽離。我花了一些時間陪伴家人，並試著回歸日常作息。我很開心我又找回了真正的自己。

• 有什麼想對看了《親愛的X》的東南亞、台灣和香港觀眾說的嗎？

金度勳：希望大家喜歡在HBO Max觀賞《親愛的X》，出色的演員們將形形色色的角色們演繹得栩栩如生，加上製作團隊對於細節的專注，才成就了這部真正特別的作品。

• 你希望觀眾看這部劇時能得到什麼？

金度勳：劇中糾結的關係與複雜的情感，以及演員們對這些情緒的精準詮釋。我希望觀眾可以完整體驗從刺激到悲傷心碎的每一刻。

• 能否請你用三個詞形容《親愛的X》？

犧牲、複雜與感性。

