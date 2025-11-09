自由電子報
娛樂 最新消息

金裕貞撕掉甜妹標籤 《親愛的X》首播「惡女誕生」拚最狠轉型

金裕貞透過《親愛的X》女子「白雅珍」展現演技轉型。（翻攝自tvN IG）金裕貞透過《親愛的X》女子「白雅珍」展現演技轉型。（翻攝自tvN IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星金裕貞主演大尺度新劇《親愛的X》6日首播，該劇以高強度暴力、暗黑氛圍為主軸，講述女子「白雅珍」的雙面人生。韓媒形容金裕貞是「滿臉鮮血的惡女」，殘酷暴行正式揭幕，大讚她拋開過往清新形象，演技轉變讓觀眾為之震撼。

《親愛的X》改編自同名網漫，講述為逃離地獄般的人生，一步步登上權力巔峰，不惜戴上面具的女子白雅珍，以及遭她殘忍踐踏的「X們」的故事。

金裕貞主演《親愛的X》血腥開局嚇壞觀眾。（翻攝自X）金裕貞主演《親愛的X》血腥開局嚇壞觀眾。（翻攝自X）

該劇細膩刻畫「惡女如何誕生，又如何走向毀滅」的過程，首兩集交代白雅珍童年的殘酷背景，包括酗酒、賭博成癮的父母長期施暴，以及她親眼見到父親殺人和母親的死去，在心中種下惡的種子。

父親再婚後，白雅珍進入新的家庭，卻又繼續受到父親、繼母的冷漠和暴力對待，金永大飾演尹俊瑞成為她的義兄，兩人雖無血緣關係，卻有著超越兄妹的情感。

金永大（左）、金裕貞在《親愛的X》有著超越兄妹的關係。（翻攝自tvN X）金永大（左）、金裕貞在《親愛的X》有著超越兄妹的關係。（翻攝自tvN X）

金裕貞化身美麗卻冷酷的白雅珍，將「完美微笑下洶湧翻騰的情感」演繹得細膩逼真，童星出身的她，過去總是以活潑甜美形象深植人心，這回演技轉型，帶來強大視覺衝擊。

韓媒形容金裕貞是受害者與加害者，除了是血跡斑斑的惡女，也是悲劇命運的倖存者，令觀眾產生情緒複雜的共鳴。《親愛的X》由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》的導演李應福執導，於HBO Max獨家上架。

《親愛的X》韓版海報。（翻攝自tvN IG）《親愛的X》韓版海報。（翻攝自tvN IG）

https://youtu.be/4oijcDbrojM?si=8bpkCh-d577vuOto

