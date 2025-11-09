自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

歌手張芸京43歲 脫口「不知還可以活多久」

歌手張芸京43歲 脫口「不知還可以活多久」歌手張芸京2008年贏得第一季《超級偶像》冠軍。（翻攝自張芸京臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2008年贏得第一季《超級偶像》冠軍的歌手張芸京，維基百科顯示她9月6日過42歲生日，她卻在今（9）日凌晨在臉書發文補寫生日文還有心情抒發，坦言安靜好一段時間，透露自己今年43歲，不知道還可以活在這個世界上多久，強調這絕不是一種自我咒詛。

張芸京說，有一陣子很不想在社群平台述說自己事情，好歹曾經經歷過，說什麼話、做什麼事，都會造成一定的正反面回應，坦言自己好像不斷在經歷著：「這世上只要有一個人還能刷手機，網路還暢通，當人們來看你時，不能夠真正看懂你的全部，也會對你有些評價，不論好評價、壞評價。」認為人性總不小心把人分善惡、即使不分善惡的，也至少會分個喜好，又或許有時候，把你分個門別個類。

不過張芸京表示：「自己偏偏也有一個人性在我裡面是，你不認識我，有什麼資格評價我？這可能是從小到大，經歷過考試、比賽，各樣需要被評比的活動中，一種我內心深處很厭惡的弱點吧！」她說，原來自己心中還有無法被消滅的叛逆。

「很久以前我曾嘗試過孤立自己，離群而居，盡量降低到不能再低的社交環境，但我漸漸體會，人所做的每件事情，其實都帶著一定的影響力在，就算再沒有粉絲追逐，一切行為也都有天上的攝影機拍攝著」，強調人在做，天在看。

發文中，張芸京決定以後不因噎廢食，說話總是考慮再三，以至於最後用放棄訴說來收場，「今年43歲，我不知道我還可以活在這個世界上多久，這絕不是一種自我咒詛，只是想表達，有些人熱愛生命，卻無法有足夠時間活在這世上，我再這樣過於安靜，或許人生就這樣過了，若讓自己再突破些、更勇敢一些，或者能帶給某些跟我有類似軟弱的人，一點勇敢的力量。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中