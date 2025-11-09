歌手張芸京43歲 脫口「不知還可以活多久」

歌手張芸京2008年贏得第一季《超級偶像》冠軍。（翻攝自張芸京臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕2008年贏得第一季《超級偶像》冠軍的歌手張芸京，維基百科顯示她9月6日過42歲生日，她卻在今（9）日凌晨在臉書發文補寫生日文還有心情抒發，坦言安靜好一段時間，透露自己今年43歲，不知道還可以活在這個世界上多久，強調這絕不是一種自我咒詛。

張芸京說，有一陣子很不想在社群平台述說自己事情，好歹曾經經歷過，說什麼話、做什麼事，都會造成一定的正反面回應，坦言自己好像不斷在經歷著：「這世上只要有一個人還能刷手機，網路還暢通，當人們來看你時，不能夠真正看懂你的全部，也會對你有些評價，不論好評價、壞評價。」認為人性總不小心把人分善惡、即使不分善惡的，也至少會分個喜好，又或許有時候，把你分個門別個類。

請繼續往下閱讀...

不過張芸京表示：「自己偏偏也有一個人性在我裡面是，你不認識我，有什麼資格評價我？這可能是從小到大，經歷過考試、比賽，各樣需要被評比的活動中，一種我內心深處很厭惡的弱點吧！」她說，原來自己心中還有無法被消滅的叛逆。

「很久以前我曾嘗試過孤立自己，離群而居，盡量降低到不能再低的社交環境，但我漸漸體會，人所做的每件事情，其實都帶著一定的影響力在，就算再沒有粉絲追逐，一切行為也都有天上的攝影機拍攝著」，強調人在做，天在看。

發文中，張芸京決定以後不因噎廢食，說話總是考慮再三，以至於最後用放棄訴說來收場，「今年43歲，我不知道我還可以活在這個世界上多久，這絕不是一種自我咒詛，只是想表達，有些人熱愛生命，卻無法有足夠時間活在這世上，我再這樣過於安靜，或許人生就這樣過了，若讓自己再突破些、更勇敢一些，或者能帶給某些跟我有類似軟弱的人，一點勇敢的力量。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法