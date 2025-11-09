黃明志捲護理師女神命案 星馬鞭刑引關注

黃明志涉入謝侑芯命案，目前遭大馬警方扣留。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大馬「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案，該國警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，據馬國法律，若罪名成立恐面臨鞭刑。

電視名嘴、資深媒體人林裕豐上《震震有詞》透露曾受邀觀賞星馬地區施行鞭刑紀錄影片，他形容過程極為殘酷：「行刑前將犯人衣服剝光拉成X型固定，行刑者必須確認體能條件合格，打下去皮開肉綻，打完還會幫你上藥，再繼續鞭。」

請繼續往下閱讀...

林裕豐指出，有部分台灣民間團體主張引進鞭刑作為詐騙防制手段，不過看完實際施刑影像，多數人選擇噤聲，因震撼程度超乎想像；相較台灣目前以自由刑與罰金為主的刑責制度，林裕豐認為星馬體罰有強烈身體懲戒意味，顯示當地政府視其為打擊重大犯罪的手段之一。

據了解，新加坡司法中鞭刑屬最嚴厲刑罰之一，只適用於50歲以下、身體健康的男性罪犯，常見於性侵、販毒、搶劫等重大案件，一次判決上限最多可達24鞭，且多與監禁並行。行刑時由受訓人員持長約1.2公尺、粗約1.27公分的藤鞭抽打臀部，醫師也會全程監督以防因劇痛休克，若囚犯在服刑期間再犯重錯，或少年感化院內違規嚴重者，也可能追加鞭刑處分。

相關新聞：黃明志恐遭鞭刑 旅星藝人親揭「打一鞭就半死」震撼實況

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法