自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃明志捲護理師女神命案 星馬鞭刑引關注

黃明志涉入謝侑芯命案，目前遭大馬警方扣留。（資料照）黃明志涉入謝侑芯命案，目前遭大馬警方扣留。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大馬「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案，該國警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，據馬國法律，若罪名成立恐面臨鞭刑。

電視名嘴、資深媒體人林裕豐上《震震有詞》透露曾受邀觀賞星馬地區施行鞭刑紀錄影片，他形容過程極為殘酷：「行刑前將犯人衣服剝光拉成X型固定，行刑者必須確認體能條件合格，打下去皮開肉綻，打完還會幫你上藥，再繼續鞭。」

林裕豐指出，有部分台灣民間團體主張引進鞭刑作為詐騙防制手段，不過看完實際施刑影像，多數人選擇噤聲，因震撼程度超乎想像；相較台灣目前以自由刑與罰金為主的刑責制度，林裕豐認為星馬體罰有強烈身體懲戒意味，顯示當地政府視其為打擊重大犯罪的手段之一。

據了解，新加坡司法中鞭刑屬最嚴厲刑罰之一，只適用於50歲以下、身體健康的男性罪犯，常見於性侵、販毒、搶劫等重大案件，一次判決上限最多可達24鞭，且多與監禁並行。行刑時由受訓人員持長約1.2公尺、粗約1.27公分的藤鞭抽打臀部，醫師也會全程監督以防因劇痛休克，若囚犯在服刑期間再犯重錯，或少年感化院內違規嚴重者，也可能追加鞭刑處分。

相關新聞：黃明志恐遭鞭刑 旅星藝人親揭「打一鞭就半死」震撼實況

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中